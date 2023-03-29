Яценюк: Есть молодые ребята, которые делают самостоятельно плату, скупают по миру комплектующие, сами складывают дроны, которые несут взрывчатку

Речь об этом зашла в связи с принятым Кабинетом Министров Украины решением "фактически начинать программу изготовления дронов", в связи с чем экс-премьер выразил мнение, что "это постановление нужно было принять не год назад, а годы назад".

"Я начал также проект по дронам, но он несколько иной. Молодые ребята... Ему, наверное, лет 27, очень талантливый парень. Они делают самостоятельно плату, скупают по миру комплектующие, сами складывают эти дроны", – сказал Яценюк.

Он подчеркнул, что речь идет не о "прогулочных" беспилотниках.

"Он несет до 1,3 килограмма взрывчатки. И уже таких 30 дронов я профинансировал, ребята их сделали, сложили. У них еще есть такой учебный центр. Они учат операторов. [...] Реально ребята делают ту работу, которую должно было делать государство. Но еще раз подчеркиваю, каждый должен делать работу на своем месте", – считает экс-премьер.

По его словам, такие дроны уже используются на Донбассе, где идут ожесточенные бои с российскими оккупантами.

"Уже один на Бахмуте есть, и вот второй сейчас подготовили. Там еще и машину нужно было купить, и оборудование для разведки дронами. Это уже для второго подразделения на Бахмуте", – объяснил Яценюк.

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