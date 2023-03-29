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Яценюк: Есть молодые ребята, которые делают самостоятельно плату, скупают по миру комплектующие, сами складывают дроны, которые несут взрывчатку

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Яценюк сообщил, что профинансировал 30 дронов
Яценюк сообщил, что профинансировал 30 дронов
Фото: Арсеній Яценюк / Facebook

В интервью основателю издания "ГОРДОН" премьер-министр Украины в 2014–2016 годах, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк сообщил, что занимается проектом по созданию дронов для нужд украинских военных.

Речь об этом зашла в связи с принятым Кабинетом Министров Украины решением "фактически начинать программу изготовления дронов", в связи с чем экс-премьер выразил мнение, что "это постановление нужно было принять не год назад, а годы назад".

"Я начал также проект по дронам, но он несколько иной. Молодые ребята... Ему, наверное, лет 27, очень талантливый парень. Они делают самостоятельно плату, скупают по миру комплектующие, сами складывают эти дроны", – сказал Яценюк.

Он подчеркнул, что речь идет не о "прогулочных" беспилотниках.

"Он несет до 1,3 килограмма взрывчатки. И уже таких 30 дронов я профинансировал, ребята их сделали, сложили. У них еще есть такой учебный центр. Они учат операторов. [...] Реально ребята делают ту работу, которую должно было делать государство. Но еще раз подчеркиваю, каждый должен делать работу на своем месте", – считает экс-премьер.

По его словам, такие дроны уже используются на Донбассе, где идут ожесточенные бои с российскими оккупантами.

"Уже один на Бахмуте есть, и вот второй сейчас подготовили. Там еще и машину нужно было купить, и оборудование для разведки дронами. Это уже для второго подразделения на Бахмуте", – объяснил Яценюк.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

28 марта вице-премьер по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сообщил, что Украина сформировала три роты ударных БПЛА.

Фандрайзинговая платформа United24 вместе с Генеральным штабом ВСУ и Минцифры в начале июля 2022 года заявили о совместном проекте "Армия дронов". Программа предусматривает системную закупку дронов, их ремонт, а также курс обучения пилотов.

21 сентября прошлого года Федоров отметил, что Украина активнее займется развитием военных технологий, в частности обеспечением армии беспилотниками.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Арсений Яценюк, взрывчатка, беспилотники, технологии, ВСУ, Бахмут, инновации, оператор, покупки, дрон-камикадзе
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