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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Чубаров: Президент Бразилии откровенно предлагает Москве завершить уничтожение крымскотатарского народа

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Чубаров (на фото) назвал Силву "прямым агентом российской империалистической идеологии"
Чубаров (на фото) назвал Силву "прямым агентом российской империалистической идеологии"
Фото: krymr.com

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, допустивший передачу Крыма России, – агент "российской империалистической идеологии". Об этом глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил Radio NV в интервью, которое было опубликовано 8 апреля.

6 апреля Силва говорил, что во время возможных переговоров о прекращении войны России против Украины, "может быть, Крым даже не будет обсуждаться" и что президент Украины Владимир "Зеленский тоже не может получить все, что, как ему кажется, он хочет".

"Относительно президента Бразилии. Исходя из его откровенных пророссийских взглядов и в целом взглядов на развитие человеческой цивилизации, это уже такой прямой агент российской империалистической идеологии. И проблема не в том, верит ли он в то, что он говорит, или не верит. Проблема в том, что он тестирует по просьбе Москвы такие подходы, в частности, в Латинской Америке. Это опасно", – сказал Чубаров.

Он считает, что "на это нужно действительно реагировать, чтобы ни у кого не возникало иллюзий, что такой подход торга хотя бы теоретически возможен".

"Нет, невозможен. Это вопрос дальнейшего существования Украинского государства или уничтожения Украинского государства", – подчеркнул Чубаров.

По его словам, если Силва "действительно исходит из того, что Украина должна уступить с Крымом, то это он откровенно предлагает Москве завершить уничтожение крымскотатарского народа, которое было начато с первой аннексией Крыма еще Екатериной II".

"И потому нас, крымских татар, которых когда-то были миллионы, осталось 300 тыс. на своей собственной земле, потому что Россия нас всегда уничтожала. И теперь этот президент Бразилии говорит [президенту РФ Владимиру] Путину: "Продолжай, завершай политику [диктатора Иосифа] Сталина". Вот такие подходы следует остановить", – заявил Чубаров.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия оккупировала Крым и Севастополь после незаконного "референдума" 16 марта 2014 года. "Присоединение" полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. 24 февраля 2022 года Россия полномасштабно вторглась на материковую часть Украины в том числе из Крыма.

Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года украинских территорий, в том числе КрымаЗеленский не исключал освобождение полуострова невоенным путем. "Если кто-то готов предложить нам способ деоккупации Крыма невоенным путем, я буду только за", – сказал он в ноябре 2022 года.

В декабре начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов заявил, что Крым будет возвращен и военным, и дипломатическим путем. "Наши подразделения зайдут туда с оружием в руках", – сказал Буданов.

Заместитель главы Офиса президента Украины Андрей Сибига заявил в опубликованном 5 апреля 2023 года интервью Financial Times, что Киев допускает возможность переговоров с Москвой о будущем Крыма. По его словам, дипломатия может возобновиться, когда силы обороны Украины дойдут до админграницы с Крымом и ВСУ удастся достичь стратегических целей на поле боя.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, Крым, война, Москва, Бразилия, Рефат Чубаров, крымские татары, переговоры, война России против Украины, Луис Инасиу Лула да Силва, деоккупация
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