Чубаров: Президент Бразилии откровенно предлагает Москве завершить уничтожение крымскотатарского народа

6 апреля Силва говорил, что во время возможных переговоров о прекращении войны России против Украины, "может быть, Крым даже не будет обсуждаться" и что президент Украины Владимир "Зеленский тоже не может получить все, что, как ему кажется, он хочет".

"Относительно президента Бразилии. Исходя из его откровенных пророссийских взглядов и в целом взглядов на развитие человеческой цивилизации, это уже такой прямой агент российской империалистической идеологии. И проблема не в том, верит ли он в то, что он говорит, или не верит. Проблема в том, что он тестирует по просьбе Москвы такие подходы, в частности, в Латинской Америке. Это опасно", – сказал Чубаров.

Он считает, что "на это нужно действительно реагировать, чтобы ни у кого не возникало иллюзий, что такой подход торга хотя бы теоретически возможен".

"Нет, невозможен. Это вопрос дальнейшего существования Украинского государства или уничтожения Украинского государства", – подчеркнул Чубаров.

По его словам, если Силва "действительно исходит из того, что Украина должна уступить с Крымом, то это он откровенно предлагает Москве завершить уничтожение крымскотатарского народа, которое было начато с первой аннексией Крыма еще Екатериной II".

"И потому нас, крымских татар, которых когда-то были миллионы, осталось 300 тыс. на своей собственной земле, потому что Россия нас всегда уничтожала. И теперь этот президент Бразилии говорит [президенту РФ Владимиру] Путину: "Продолжай, завершай политику [диктатора Иосифа] Сталина". Вот такие подходы следует остановить", – заявил Чубаров.

Война России против Украины. Главное (обновляется)