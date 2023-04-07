Подоляк озвучил вероятный сценарий деоккупации Крыма

Подоляк: После того, как будут нанесены существенные тактические поражения на любом направлении, Россия сама будет быстро покидать полуостров Крым Фото: president.gov.ua

"Скорее всего, будет так: нанесение тактических существенных поражений России на поле боя. Неважно, на каком направлении, потому что обсуждать конкретные направления нет смысла в прямом эфире... Но после того, как будут нанесены существенные тактические поражения на любом направлении, Россия сама будет быстро покидать полуостров Крым", – сказал Подоляк.

Он также пояснил недавнее заявление замглавы Офиса президента Андрея Сибиги, который сказал в интервью Financial Times, что Киев допускает возможность переговоров с Москвой о будущем Крыма, когда силы обороны Украины дойдут до админграницы с Крымом и ВСУ удастся достичь стратегических целей на поле боя.

"Что сказал господин Сибига. Он просто зафиксировал, что если мы, например, подошли к админгранице с Крымом и Россия скажет нам: "Мы готовы вывести свои войска, но дайте нам два, три, четыре дня", то это может быть зафиксировано. То есть выходите, а после этого мы заходим уже в Крым без активных боевых действий. Но мне кажется, что это маловероятно", – считает Подоляк.

Он еще раз подчеркнул, что, как неоднократно озвучивал президент Владимир Зеленский, началом любого реального переговорного процесса может стать только освобождение всех оккупированных территорий Украины, включая Крым.

По его словам, есть "глобальный консенсус" с партнерами Украины, в том числе США, относительно того, что Украина может освобождать военным путем любые оккупированные территории и использовать для этого любое оружие.

"То есть о переговорах речь не идет. Я понимаю, что Россия и остатки пророссийского лобби постоянно говорят о том, что нужно садиться за переговорный стол. Нет, зафиксирована конкретная позиция Украины", – подытожил Подоляк.

Сейчас, по его словам, Украине нужно "максимально жестко проатаковать Россию, получить несколько существенных тактических выигрышей, продвинуться на оккупированных территориях".

"После этого Россия будет еще больше деморализована. Тогда мы получим падение и морали, и физической способности удерживать оборону. Безусловно, после этого Россия будет покидать те или иные оккупированные территории добровольно. Может быть, и Крым", – добавил политик.