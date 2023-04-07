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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Президент Бразилии допустил, что Крым может "не обсуждаться" во время переговоров о прекращении войны. В МИД Украины ответили

Лула да Силва заявил, что Россия не может оставаться на оккупированной территории Украины
Лула да Силва заявил, что Россия не может оставаться на оккупированной территории Украины
Фото: EPA

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва допустил передачу оккупированного Крыма России. Об этом он сказал 6 апреля во время общения с журналистами, сообщает Globo.

Лула да Силва заявил, что Россия не может оставаться на оккупированной территории Украины.

"Война не нужна. Ой, чего хочет [президент РФ Владимир] Путин? Путин не может забрать землю в Украине... Может быть, Крым даже не будет обсуждаться, но то, что он снова вторгся, придется переосмыслить. [Президент Украины Владимир] Зеленский тоже не может получить все, что, как ему кажется, он хочет. НАТО не сможет обосноваться на границе. Все это вопрос, который мы должны выложить на стол" – сказал президент.

Спикер министерства иностранных дел Украины Олег Николенко прокомментировал в Facebook заявление бразильского лидера.

"Украина ценит усилия президента Бразилии по поиску решения по прекращению российской агрессии. В то же время следует четко отметить: Украина не торгует своими территориями. Нет никакой юридической, политической или моральной причины, почему мы должны уступать хотя бы сантиметр украинской земли. Украинская позиция остается неизменной: любые посреднические усилия по восстановлению мира в Украине должны базироваться на уважении суверенитета и полном восстановлении территориальной целостности Украины в соответствии с принципами Устава ООН", – заявил Николенко.

https://www.facebook.com/oleg.nikolenko.50/posts/pfbid02QyheB7qB6fCaNs87HcTAydbBcNZaaeW3y8jGMsTSgAM22XT685RJgiEVVmRFZA7Vl

Контекст:

В январе Бразилия отказалась перепродать танковые боеприпасы Германии, заявив, что она является "страной мира". "Бразилия не заинтересована в передаче боеприпасов для использования в украинско-российской войне. Бразилия – страна мира. И именно поэтому Бразилия не хочет никакого участия в этой войне, даже косвенного", – сказал да Силва на пресс-конференции 30 января. Тогда политик также заявил, что нужно сформировать достаточно сильную и уважаемую группу стран и сесть с ними за стол переговоров.

Зеленский 2 марта провел разговор с президентом Бразилии. В частности, лидеры, по словам Зеленского, "отметили важность соблюдения принципа суверенитета и территориальной целостности государств" и обсудили дипломатические усилия по возвращению мира в Украину. Президент Бразилии по итогам разговора заявил, что "война между Украиной и Россией никому не идет на пользу" и Бразилия "будет участвовать в любых усилиях по достижению мира".

25 марта издание Financial Times сообщило, что Лула да Силва хочет предложить создать "мирный клуб" вместе с Китаем, целью которого будет завершение войны в Украине.

В апреле стало известно, что бывший министр иностранных дел Бразилии Селсо Аморим по поручению президента Лулы да Силвы встречался с Путиным и обсуждал вопрос мирного урегулирования войны.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Владимир Путин, Крым, Украина, Бразилия, переговоры, Владимир Зеленский, Луис Инасиу Лула да Силва
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