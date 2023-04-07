Президент Бразилии допустил, что Крым может "не обсуждаться" во время переговоров о прекращении войны. В МИД Украины ответили

Лула да Силва заявил, что Россия не может оставаться на оккупированной территории Украины Фото: EPA

Лула да Силва заявил, что Россия не может оставаться на оккупированной территории Украины.

"Война не нужна. Ой, чего хочет [президент РФ Владимир] Путин? Путин не может забрать землю в Украине... Может быть, Крым даже не будет обсуждаться, но то, что он снова вторгся, придется переосмыслить. [Президент Украины Владимир] Зеленский тоже не может получить все, что, как ему кажется, он хочет. НАТО не сможет обосноваться на границе. Все это вопрос, который мы должны выложить на стол" – сказал президент.

Спикер министерства иностранных дел Украины Олег Николенко прокомментировал в Facebook заявление бразильского лидера.

"Украина ценит усилия президента Бразилии по поиску решения по прекращению российской агрессии. В то же время следует четко отметить: Украина не торгует своими территориями. Нет никакой юридической, политической или моральной причины, почему мы должны уступать хотя бы сантиметр украинской земли. Украинская позиция остается неизменной: любые посреднические усилия по восстановлению мира в Украине должны базироваться на уважении суверенитета и полном восстановлении территориальной целостности Украины в соответствии с принципами Устава ООН", – заявил Николенко.