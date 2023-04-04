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"Нейтральные страны могут помочь". Посол Бразилии встречался с Путиным по поводу мирных переговоров с Украиной

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Аморим рассказал, что президент РФ принял его за "знаменитым" восьмиметровым столом
Аморим рассказал, что президент РФ принял его за "знаменитым" восьмиметровым столом
Фото: ЕРА

Бывший министр иностранных дел Бразилии Селсо Аморим по поручению президента страны Луиса Инасиу Лулы да Силвы встречался с президентом страны-агрессора России Владимиром Путиным и обсуждал вопрос мирного урегулирования войны в Украине. Об этом Аморим рассказал 3 апреля в интервью CNN Brasil.

По его словам, до Путина он успел увидеться в Москве с его помощником Юрием Ушаковым, секретарем Совета безопасности Николаем Патрушевым и министром иностранных дел Сергеем Лавровым.

Встреча с Путиным прошла, как сказал бразильский политик, "на загадочном расстоянии" – глава РФ использовал тот длинный стол, который уже фигурировал в Кремле на переговорах со многими россиянами и иностранцами.

"Мы были примерно в восьми метрах друг от друга", – рассказал Аморим.

Посланник президента Бразилии также сообщил, что они обсудили торговые потоки между Бразилией и Россией, поставки удобрений, возможность использования местных валют для компенсации экспорта и импорта. Затем перешли к вопросам, касающимся войны.

"Сказать, что двери открыты [для мирных переговоров], было бы преувеличением, но сказать, что они полностью закрыты, тоже неверно. Я чувствую, что этот момент еще не наступил, но он может наступить раньше, чем вы думаете. И тогда существование группы "нейтральных стран" (здесь надо ставить кавычки) может помочь", – рассказал он телеканалу.

Аморим отметил, что недавно глава Бразилии общался по телефону с президентами Украины Владимиром Зеленским и Франции Эммануэлем Макроном, а также принимал в Бразилии канцлера Германии Олафа Шольца.

"Если мы хотим действовать, нам нужно поговорить со всеми", – подытожил бывший глава МИД.

Контекст:

Президент Украины Владимир Зеленский 2 марта провел разговор с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой. "Поблагодарил за поддержку нашей резолюции в ООН. Отмечали важность соблюдения принципа суверенитета и территориальной целостности государств. Обсудили дипломатические усилия по возвращению мира в Украину и весь мир", – написал Зеленский в Telegram по итогам разговора. 

Президент Бразилии по итогам разговора написал в Twitter, что "война между Украиной и Россией никому не идет на пользу. Бразилия будет участвовать в любых усилиях по достижению мира, и я подтвердил это президенту Зеленскому. Я надеюсь, что смертей больше не будет и что можно установить политику диалога". 

Теги: Россия, Владимир Путин, Сергей Лавров, Бразилия, переговоры, Юрий Ушаков, Николай Патрушев, Владимир Зеленский, война России против Украины, Луис Инасиу Лула да Силва
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