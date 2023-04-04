"Нейтральные страны могут помочь". Посол Бразилии встречался с Путиным по поводу мирных переговоров с Украиной

По его словам, до Путина он успел увидеться в Москве с его помощником Юрием Ушаковым, секретарем Совета безопасности Николаем Патрушевым и министром иностранных дел Сергеем Лавровым.

Встреча с Путиным прошла, как сказал бразильский политик, "на загадочном расстоянии" – глава РФ использовал тот длинный стол, который уже фигурировал в Кремле на переговорах со многими россиянами и иностранцами.

"Мы были примерно в восьми метрах друг от друга", – рассказал Аморим.

Посланник президента Бразилии также сообщил, что они обсудили торговые потоки между Бразилией и Россией, поставки удобрений, возможность использования местных валют для компенсации экспорта и импорта. Затем перешли к вопросам, касающимся войны.

"Сказать, что двери открыты [для мирных переговоров], было бы преувеличением, но сказать, что они полностью закрыты, тоже неверно. Я чувствую, что этот момент еще не наступил, но он может наступить раньше, чем вы думаете. И тогда существование группы "нейтральных стран" (здесь надо ставить кавычки) может помочь", – рассказал он телеканалу.

Аморим отметил, что недавно глава Бразилии общался по телефону с президентами Украины Владимиром Зеленским и Франции Эммануэлем Макроном, а также принимал в Бразилии канцлера Германии Олафа Шольца.

"Если мы хотим действовать, нам нужно поговорить со всеми", – подытожил бывший глава МИД.