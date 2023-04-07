Ходжес: Если освободить Крым – это изменит все

Ходжес: Если эта атака начнет набирать обороты и пробьет оборону России на десятки километров, я думаю, что это окажет психологический эффект на другие российские силы, а также на Кремль Фото: ЕРА

Об этом он рассказал в интервью "Немецкой волне", которое вышло 7 апреля.

"Вы можете убить каждого российского солдата в радиусе 200 км от Бахмута, но это не изменит стратегическую ситуацию. Но если вы освободите Крым – это изменит все", – заявил он. Деоккупация Донбасса, по его мнению, будет позже.

Командование оккупационных войск понимает, что Украина готовится к операции и попытается "как-то упредить удар", продолжил Ходжес.

"Они приложили много усилий для создания собственных траншей, препятствий и тому подобного. Но, думаю, украинцы выберу подходящее время и место, когда погода, проходимость дорог – все условия будут созданы для того, чтобы они могли подвести более дальнобойное и высокоточное оружие, которое позволит сделать им Крымский полуостров неспособным к обороне. Наносить удары по штабам, складам боеприпасов – вот как можно нанести крупное поражение [РФ]. Так вы нейтрализуете единственное преимущество, которое есть у россиян", – добавил он.

Ходжес высоко оценил работу Генштаба ВСУ по подготовке контрнаступления.

"Они продолжают это делать [готовиться] и считают, что эта атака будет иметь, возможно, разрушительное воздействие на российские силы. [...] Если эта атака начнет набирать обороты и пробьет оборону России на десятки километров, я думаю, что это окажет психологический эффект на другие российские силы, а также на Кремль", – добавил он.