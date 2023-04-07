Ходжес: Если освободить Крым – это изменит все

Об этом он рассказал в интервью "Немецкой волне", которое вышло 7 апреля.
"Вы можете убить каждого российского солдата в радиусе 200 км от Бахмута, но это не изменит стратегическую ситуацию. Но если вы освободите Крым – это изменит все", – заявил он. Деоккупация Донбасса, по его мнению, будет позже.
Командование оккупационных войск понимает, что Украина готовится к операции и попытается "как-то упредить удар", продолжил Ходжес.
"Они приложили много усилий для создания собственных траншей, препятствий и тому подобного. Но, думаю, украинцы выберу подходящее время и место, когда погода, проходимость дорог – все условия будут созданы для того, чтобы они могли подвести более дальнобойное и высокоточное оружие, которое позволит сделать им Крымский полуостров неспособным к обороне. Наносить удары по штабам, складам боеприпасов – вот как можно нанести крупное поражение [РФ]. Так вы нейтрализуете единственное преимущество, которое есть у россиян", – добавил он.
Ходжес высоко оценил работу Генштаба ВСУ по подготовке контрнаступления.
"Они продолжают это делать [готовиться] и считают, что эта атака будет иметь, возможно, разрушительное воздействие на российские силы. [...] Если эта атака начнет набирать обороты и пробьет оборону России на десятки километров, я думаю, что это окажет психологический эффект на другие российские силы, а также на Кремль", – добавил он.
Россия оккупировала Крым и Севастополь после незаконного "референдума" 16 марта 2014 года. "Присоединение" полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. 24 февраля 2022 года Россия полномасштабно вторглась на материковую часть Украины в том числе из Крыма.
Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года украинских территорий, в том числе Крыма. Президент Украины Владимир Зеленский не исключал освобождение полуострова невоенным путем. "Если кто-то готов предложить нам способ деоккупации Крыма невоенным путем, я буду только за", – сказал он в ноябре 2022 года.
В декабре начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов заявил, что Крым будет возвращен и военным, и дипломатическим путем. "Наши подразделения зайдут туда с оружием в руках", – сказал Буданов.
Заместитель главы Офиса президента Украины Андрей Сибига заявил в опубликованном 5 апреля интервью Financial Times, что Киев допускает возможность переговоров с Москвой о будущем Крыма. По его словам, дипломатия может возобновиться, когда силы обороны Украины дойдут до админграницы с Крымом и ВСУ удастся достичь стратегических целей на поле боя.
Буданов в начале января сказал, что Украина весной планирует серьезное наступление. Министр обороны Украины Алексей Резников уточнил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины может начаться в апреле или в мае.
Секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял в интервью, вышедшем 5 апреля, что детали о контрнаступлении знают "не больше четырех-пяти человек на планете".