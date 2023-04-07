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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Ходжес: Если освободить Крым – это изменит все

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Ходжес: Если эта атака начнет набирать обороты и пробьет оборону России на десятки километров, я думаю, что это окажет психологический эффект на другие российские силы, а также на Кремль
Ходжес: Если эта атака начнет набирать обороты и пробьет оборону России на десятки километров, я думаю, что это окажет психологический эффект на другие российские силы, а также на Кремль
Фото: ЕРА

Бывший командующий войсками США в Европе генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес предполагает, что контрнаступление Украины будет проходить на "очень узком" участке фронта и будет направлено на освобождение временно оккупированного Россией Крыма.

Об этом он рассказал в интервью "Немецкой волне", которое вышло 7 апреля. 

"Вы можете убить каждого российского солдата в радиусе 200 км от Бахмута, но это не изменит стратегическую ситуацию. Но если вы освободите Крым – это изменит все", – заявил он. Деоккупация Донбасса, по его мнению, будет позже. 

Командование оккупационных войск понимает, что Украина готовится к операции и попытается "как-то упредить удар", продолжил Ходжес. 

"Они приложили много усилий для создания собственных траншей, препятствий и тому подобного. Но, думаю, украинцы выберу подходящее время и место, когда погода, проходимость дорог – все условия будут созданы для того, чтобы они могли подвести более дальнобойное и высокоточное оружие, которое позволит сделать им Крымский полуостров неспособным к обороне. Наносить удары по штабам, складам боеприпасов – вот как можно нанести крупное поражение [РФ]. Так вы нейтрализуете единственное преимущество, которое есть у россиян", – добавил он. 

Ходжес высоко оценил работу Генштаба ВСУ по подготовке контрнаступления. 

"Они продолжают это делать [готовиться] и считают, что эта атака будет иметь, возможно, разрушительное воздействие на российские силы. [...] Если эта атака начнет набирать обороты и пробьет оборону России на десятки километров, я думаю, что это окажет психологический эффект на другие российские силы, а также на Кремль", – добавил он. 

Контекст:

Россия оккупировала Крым и Севастополь после незаконного "референдума" 16 марта 2014 года. "Присоединение" полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. 24 февраля 2022 года Россия полномасштабно вторглась на материковую часть Украины в том числе из Крыма.

Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года украинских территорий, в том числе Крыма. Президент Украины Владимир Зеленский не исключал освобождение полуострова невоенным путем. "Если кто-то готов предложить нам способ деоккупации Крыма невоенным путем, я буду только за", – сказал он в ноябре 2022 года.

В декабре начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов заявил, что Крым будет возвращен и военным, и дипломатическим путем. "Наши подразделения зайдут туда с оружием в руках", – сказал Буданов. 

Заместитель главы Офиса президента Украины Андрей Сибига заявил в опубликованном 5 апреля интервью Financial Times, что Киев допускает возможность переговоров с Москвой о будущем Крыма. По его словам, дипломатия может возобновиться, когда силы обороны Украины дойдут до админграницы с Крымом и ВСУ удастся достичь стратегических целей на поле боя.

Буданов в начале января сказал, что Украина весной планирует серьезное наступление. Министр обороны Украины Алексей Резников уточнил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины может начаться в апреле или в мае.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял в интервью, вышедшем 5 апреля, что детали о контрнаступлении знают "не больше четырех-пяти человек на планете". 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Крым, Кремль, Бен Ходжес, война России против Украины, деоккупация, контрнаступление
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