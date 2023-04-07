"Большинство – наркоманы и лица с алкогольной зависимостью". В Крыму оккупанты обманом и силой привлекают местных копать траншеи – Генштаб ВСУ

Оккупанты в Крыму роют окопы, траншеи и создают другие укрепления, сообщала украинская разведка Фото: krymr.com

Преимущественно россияне задействуют мужчин, "большинство из которых наркоманы и лица с алкогольной зависимостью", сказано в сообщении.

За работу оккупанты обещают денежное вознаграждение, однако люди его не получают или получают не в полном размере.

"Зафиксированы случаи, когда обманутые люди отказываются идти на дальнейшее сотрудничество, после чего вооруженные оккупанты силой заставляют их копать траншеи", – отметили в Генштабе.