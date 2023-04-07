"Большинство – наркоманы и лица с алкогольной зависимостью". В Крыму оккупанты обманом и силой привлекают местных копать траншеи – Генштаб ВСУ

Преимущественно россияне задействуют мужчин, "большинство из которых наркоманы и лица с алкогольной зависимостью", сказано в сообщении.
За работу оккупанты обещают денежное вознаграждение, однако люди его не получают или получают не в полном размере.
"Зафиксированы случаи, когда обманутые люди отказываются идти на дальнейшее сотрудничество, после чего вооруженные оккупанты силой заставляют их копать траншеи", – отметили в Генштабе.
Россия оккупировала Крым и Севастополь после незаконного "референдума" 16 марта 2014 года. "Присоединение" полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. 24 февраля 2022 года Россия полномасштабно вторглась на материковую часть Украины в том числе из Крыма.
Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года украинских территорий, в том числе Крыма.
По данным украинской военной разведки, российские военные готовятся к активной обороне полуострова – создают оборонительную полосу как на левом берегу Днепра в Херсонской области, так и на административной границе с Крымом, на севере полуострова.
Оккупанты также частично минируют береговую линию Крыма, чтобы не допустить высадки украинского десанта, добавили в украинской разведке. Кроме того, россияне продолжают устанавливать противотанковые бетонные пирамиды, чтобы остановить продвижение тяжелой техники.