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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Большинство – наркоманы и лица с алкогольной зависимостью". В Крыму оккупанты обманом и силой привлекают местных копать траншеи – Генштаб ВСУ

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Оккупанты в Крыму роют окопы, траншеи и создают другие укрепления, сообщала украинская разведка
Оккупанты в Крыму роют окопы, траншеи и создают другие укрепления, сообщала украинская разведка
Фото: krymr.com

В Джанкойском районе временно оккупированного Крыма российские оккупанты привлекают местное население к строительству фортификационных сооружений. Об этом сообщает Генштаб ВСУ 7 апреля.

Преимущественно россияне задействуют мужчин, "большинство из которых наркоманы и лица с алкогольной зависимостью", сказано в сообщении.

За работу оккупанты обещают денежное вознаграждение, однако люди его не получают или получают не в полном размере.

"Зафиксированы случаи, когда обманутые люди отказываются идти на дальнейшее сотрудничество, после чего вооруженные оккупанты силой заставляют их копать траншеи", – отметили в Генштабе. 

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Контекст:

Россия оккупировала Крым и Севастополь после незаконного "референдума" 16 марта 2014 года. "Присоединение" полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. 24 февраля 2022 года Россия полномасштабно вторглась на материковую часть Украины в том числе из Крыма.

Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года украинских территорий, в том числе Крыма

По данным украинской военной разведки, российские военные готовятся к активной обороне полуострова – создают оборонительную полосу как на левом берегу Днепра в Херсонской области, так и на административной границе с Крымом, на севере полуострова.

Оккупанты также частично минируют береговую линию Крыма, чтобы не допустить высадки украинского десанта, добавили в украинской разведке. Кроме того, россияне продолжают устанавливать противотанковые бетонные пирамиды, чтобы остановить продвижение тяжелой техники.

Теги: Крым, Генштаб ВСУ, строительство, Джанкой, фортификационные сооружения, война России против Украины
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