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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украина не будет торговаться с Россией по поводу Крыма – Офис президента

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Подоляк заявил, что территориальные уступки не обсуждаются
Подоляк заявил, что территориальные уступки не обсуждаются
Фото: Михайло Подоляк / Twitter

Украина не пойдет на территориальные уступки России, в том числе не будет компромиссов по поводу оккупированного Крыма. Об этом советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк 6 апреля заявил в Twitter.

По его словам, условия для обсуждения мира со странной-агрессором Россией остаются прежними – выход оккупантов из страны и возвращение к границам 1991 года.

"Основанием для проведения реальных переговоров с РФ является полноценный вывод российских вооруженных группировок за международно признанные границы Украины в 1991 году. Включая Крым. О каких-либо территориальных уступках или торгах нашими суверенными правами не может идти речи", – написал Подоляк.

О том, что Киев допускает возможность переговоров с Москвой о будущем Крыма, заместитель главы Офиса президента Украины Андрей Сибига заявил в опубликованном 5 апреля интервью Financial Times.

По его словам, дипломатия может возобновиться, когда силы обороны Украины дойдут до админграницы с Крымом и ВСУ удастся достичь стратегических целей на поле боя. В случае, если эти два условия будут реализованы, Украина будет "готова открыть дипломатическую страницу для обсуждения этого вопроса", отметил Сибига.

Пресс-секретарь Сергей Никифоров, комментируя слова Сибиги, уже заявил, что в вопросе возможных переговоров с Россией, в частности о деоккупации Крыма, стоит ориентироваться только на президента Украины Владимира Зеленского.

Контекст:

Россия оккупировала Крым и Севастополь после незаконного "референдума" 16 марта 2014 года. "Присоединение" полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. 24 февраля 2022 года Россия полномасштабно вторглась на материковую часть Украины в том числе из Крыма.

Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года украинских территорий, в том числе Крыма

В декабре начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов заявил, что Крым будет возвращен и военным, и дипломатическим путем. "Наши подразделения зайдут туда с оружием в руках", – сказал Буданов.

В феврале 2023 года министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сообщила, что Украина начала подготовку управленческих кадров для Крыма.

В марте секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что альтернативы освобождению Крыма военным путем нет. Тогда же Зеленский в очередной раз подчеркнул, что переговоры с Россией возможны только при условии полного вывода ее войск из Украины

Теги: Крым, переговоры, Владимир Зеленский, война России против Украины, Андрей Сибига, Офис президента Украины, Михаил Подоляк, Сергей Никифоров
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