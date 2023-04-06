Украина не будет торговаться с Россией по поводу Крыма – Офис президента

По его словам, условия для обсуждения мира со странной-агрессором Россией остаются прежними – выход оккупантов из страны и возвращение к границам 1991 года.

"Основанием для проведения реальных переговоров с РФ является полноценный вывод российских вооруженных группировок за международно признанные границы Украины в 1991 году. Включая Крым. О каких-либо территориальных уступках или торгах нашими суверенными правами не может идти речи", – написал Подоляк.

Про базове. Підставою для проведення реальних переговорів з рф є повноцінне виведення російських збройних угруповань за міжнародно визнані кордони України 1991 року. Включно з Кримом. Про будь/які територіальні поступки чи торги нашими суверенними правами не може йти мови. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) April 6, 2023

О том, что Киев допускает возможность переговоров с Москвой о будущем Крыма, заместитель главы Офиса президента Украины Андрей Сибига заявил в опубликованном 5 апреля интервью Financial Times.

По его словам, дипломатия может возобновиться, когда силы обороны Украины дойдут до админграницы с Крымом и ВСУ удастся достичь стратегических целей на поле боя. В случае, если эти два условия будут реализованы, Украина будет "готова открыть дипломатическую страницу для обсуждения этого вопроса", отметил Сибига.

Пресс-секретарь Сергей Никифоров, комментируя слова Сибиги, уже заявил, что в вопросе возможных переговоров с Россией, в частности о деоккупации Крыма, стоит ориентироваться только на президента Украины Владимира Зеленского.