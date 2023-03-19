В оккупированном Крыму похитили крымского татарина, он может быть в застенках ФСБ – Чубаров

Сейдаметова (на фото) похитили люди на "Газели", отметил Чубаров Фото: Elmaz Qırımlı / Facebook

"По свидетельству очевидцев, Сейдаметов находился на улице вместе с братом, когда возле них остановилась "Газель" белого цвета, из которой вышли около семи человек в гражданской одежде и, не предъявив никаких документов и объяснений, Сейдаметова завели в автомобиль и вывезли в неизвестном направлении", – написал он.

По данным главы Меджлиса, в тот же день поздно ночью "родителям поступил короткий звонок – их сын сообщил, что утром 18 марта он будет дома".

"Однако до сих пор местонахождение Таира Сейдаметова неизвестно. Такое стечение обстоятельств, связанных с похищением Сейдаметова, свидетельствует о том, что он находится в застенках ФСБ России в Крыму, где российские каратели применяют к нему меры физического и психического давления с целью добиться нужных для них показаний", – объяснил Чубаров.

Он рекомендовал родителям похищенного крымского татарина "немедленно обратиться" к оккупационным властям Крыма "с заявлениями по факту насильственного похищения Таира Сейдаметова".

Также Чубаров призвал их публично озвучивать все, что известно о похищении их сына.

"Не бойтесь! Преступники, похищающие в оккупированном Крыму мирных жителей, опасаются, что их имена могут быть установлены. [...] Спасение вашего сына Таира Сейдаметова в значительной степени зависит от ваших усилий и профессионализма адвоката", – подчеркнул глава Меджлиса.

Он посоветовал родственникам Сейдаметова отказаться от адвоката, которого могут предоставить оккупанты, и заключить договор с одним из независимых адвокатов, чьи имена известны на полуострове.