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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

В оккупированном Крыму похитили крымского татарина, он может быть в застенках ФСБ – Чубаров

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Сейдаметова (на фото) похитили люди на "Газели", отметил Чубаров
Сейдаметова (на фото) похитили люди на "Газели", отметил Чубаров
Фото: Elmaz Qırımlı / Facebook

17 марта в селе Укромное в оккупированном Россией Крыму неизвестные похитили 29-летнего крымского татарина Таира Сейдаметова, который был в гостях у родственников. Об этом 19 марта сообщил в Facebook глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

"По свидетельству очевидцев, Сейдаметов находился на улице вместе с братом, когда возле них остановилась "Газель" белого цвета, из которой вышли около семи человек в гражданской одежде и, не предъявив никаких документов и объяснений, Сейдаметова завели в автомобиль и вывезли в неизвестном направлении", – написал он.

По данным главы Меджлиса, в тот же день поздно ночью "родителям поступил короткий звонок – их сын сообщил, что утром 18 марта он будет дома".

"Однако до сих пор местонахождение Таира Сейдаметова неизвестно. Такое стечение обстоятельств, связанных с похищением Сейдаметова, свидетельствует о том, что он находится в застенках ФСБ России в Крыму, где российские каратели применяют к нему меры физического и психического давления с целью добиться нужных для них показаний", – объяснил Чубаров.

Он рекомендовал родителям похищенного крымского татарина "немедленно обратиться" к оккупационным властям Крыма "с заявлениями по факту насильственного похищения Таира Сейдаметова".

Также Чубаров призвал их публично озвучивать все, что известно о похищении их сына.

"Не бойтесь! Преступники, похищающие в оккупированном Крыму мирных жителей, опасаются, что их имена могут быть установлены. [...] Спасение вашего сына Таира Сейдаметова в значительной степени зависит от ваших усилий и профессионализма адвоката", – подчеркнул глава Меджлиса.

Он посоветовал родственникам Сейдаметова отказаться от адвоката, которого могут предоставить оккупанты, и заключить договор с одним из независимых адвокатов, чьи имена известны на полуострове.

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Контекст:

Россия оккупировала Крым и Севастополь после незаконного "референдума" 16 марта 2014 года. "Присоединение" полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

После оккупации, по данным правозащитников международной организации Human Rights Watch, ситуация с правами человека в Крыму значительно ухудшилась. Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности крымских татар.

15 февраля 2023 года представительство президента Украины в Автономной Республике Крым сообщили, что Россия незаконно удерживает 181 политзаключенного, 116 из них – крымские татары.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Крым, правозащитники, Рефат Чубаров, оккупация, ФСБ, крымские татары, похищение, адвокат, автомобиль, родители
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