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"Пришло просветление". Джемилев рассказал, как крымских татар в Украине называли провокаторами за предложение убрать из Крыма флот РФ

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Джемилев: Мир проспал развитие и становление "рашизма"
Джемилев: Мир проспал развитие и становление "рашизма"
Фото: radiosvoboda.org

Лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев заявил проекту "Крым.Реалии" в интервью, которое было опубликовано 13 марта, что до 2014 года, когда Россия оккупировала Крым, украинская власть не осознавала опасности "рашизма".

"Что касается опасности рашизма, так ведь и в самой Украине вплоть до агрессии 2014 года в верхних эшелонах власти об этом даже слышать не хотели. Я же хорошо помню, когда после нападения России на Грузию [в 2008 году] мы сделали заявление о том, что следующим на очереди может быть Крым, и предлагали ряд превентивных мер, в том числе изгнание из Севастополя российского Черноморского флота, но СБУ АРК назвала нас провокаторами, которые хотят осложнить братские отношения с Россией", – сказал он.

Лидер крымскотатарского народа отметил, что "социологические опросы населения Украины до 2014 года показывали, что значительная часть граждан Украины считали Россию "братской страной".

"Просветление же пришло в основном после захвата Крыма и особенно после широкомасштабного вторжения России 24 февраля 2022 года, после бомбардировок и разрушений городов и сел, массовых убийств, пыток и прочих зверств против мирных жителей на оккупированных Россией территориях. Примерно то же произошло и на Западе. Вот тут-то все и заговорили про рашизм, развитие и становление которого мир "проспал", – объяснил Джемилев.

Контекст:

Россия оккупировала Крым после блокирования украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

24 февраля 2022 года Россия полномасштабно вторглась на материковую часть Украины в том числе из Крыма.

До этого, в 2010 году, тогдашние президенты Украины и России Виктор Янукович и Дмитрий Медведев подписали так называемые Харьковские соглашения, в соответствии с которыми Украина получала скидку на газ в размере 30% в обмен на пролонгацию пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины с 2017-го до 2042 года. Как объясняли в Госбюро расследований Украины, фактически никакой скидки не было, так как за год до этого Россия увеличила цену на газ вдвое.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, Крым, Мустафа Джемилев, Черноморский флот РФ, флот, вторжение
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