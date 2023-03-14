"Пришло просветление". Джемилев рассказал, как крымских татар в Украине называли провокаторами за предложение убрать из Крыма флот РФ

"Что касается опасности рашизма, так ведь и в самой Украине вплоть до агрессии 2014 года в верхних эшелонах власти об этом даже слышать не хотели. Я же хорошо помню, когда после нападения России на Грузию [в 2008 году] мы сделали заявление о том, что следующим на очереди может быть Крым, и предлагали ряд превентивных мер, в том числе изгнание из Севастополя российского Черноморского флота, но СБУ АРК назвала нас провокаторами, которые хотят осложнить братские отношения с Россией", – сказал он.

Лидер крымскотатарского народа отметил, что "социологические опросы населения Украины до 2014 года показывали, что значительная часть граждан Украины считали Россию "братской страной".

"Просветление же пришло в основном после захвата Крыма и особенно после широкомасштабного вторжения России 24 февраля 2022 года, после бомбардировок и разрушений городов и сел, массовых убийств, пыток и прочих зверств против мирных жителей на оккупированных Россией территориях. Примерно то же произошло и на Западе. Вот тут-то все и заговорили про рашизм, развитие и становление которого мир "проспал", – объяснил Джемилев.