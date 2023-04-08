В Офисе президента назвали цель России, говорящей о "сливе" плана контрнаступленя

По его словам, цели подобных "утечек" очевидны: наделать шума, посеять сомнения и взаимные подозрения, а также попытаться внести раскол в ряды союзников.

"Это стандартная игра российских спецслужб. Берешь открытые брифинги, добавляешь фиктивные сведения или отдельные элементы перехватов и публикуешь в соцсетях, легализуя "слив", – написал Подоляк.

Ранее он отмечал, что россияне не стали бы разрушать канал получения разведданных из министерства обороны США, если бы он был настоящим.

Накануне американский Институт исследования войны пришел к выводу, что реакция российской пропаганды на публикацию якобы достоверного плана наступления ВСУ показывает страх РФ перед будущими действиями Украины.

Мета «зливів» секретних даних очевидна: 1. Відвернути увагу. 2. Посіяти сумніви та взаємні підозри. 3. Внести розколи…

Це стандартна гра ru-спецслужб. Береш відкриті брифінги, додаєш фіктивні відомості чи окремі елементи перехоплень і публікуєш у соц/мережах, легалізуючи «злив». — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) April 8, 2023