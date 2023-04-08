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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Офисе президента назвали цель России, говорящей о "сливе" плана контрнаступленя

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"Слив" якобы достоверного плана наступления ВСУ Подоляк считает "стандартной игрой российских спецслужб"
"Слив" якобы достоверного плана наступления ВСУ Подоляк считает "стандартной игрой российских спецслужб"
Фото: Михайло Подоляк / Twitter

Инициировав публикацию поддельных планов контрнаступления Украины из Пентагона, страна-агрессор Россия преследует несколько задач. Об этом советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк 8 апреля заявил в Twitter.

По его словам, цели подобных "утечек" очевидны: наделать шума, посеять сомнения и взаимные подозрения, а также попытаться внести раскол в ряды союзников.

"Это стандартная игра российских спецслужб. Берешь открытые брифинги, добавляешь фиктивные сведения или отдельные элементы перехватов и публикуешь в соцсетях, легализуя "слив", – написал Подоляк.

Ранее он отмечал, что россияне не стали бы разрушать канал получения разведданных из министерства обороны США, если бы он был настоящим. 

Накануне американский Институт исследования войны пришел к выводу, что реакция российской пропаганды на публикацию якобы достоверного плана наступления ВСУ показывает страх РФ перед будущими действиями Украины.

Контекст:

6 апреля The New York Times сообщила, что Пентагон расследует источник публикации в  в различных социальных сетях списка секретных американских военных документов пятинедельной давности, в которых, как сообщается, отражены оперативные отчеты и оценки возможностей украинских вооруженных сил. Речь о фотографиях диаграмм предполагаемых поставок оружия и численности войск и батальонов, там нет конкретных планов боевых действий, говорится в статье NYT. 

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил в интервью, вышедшем 5 апреля, что детали о контрнаступлении Украины знают "не более четырех-пяти человек на планете". 

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов в начале января говорил, что Украина весной планирует серьезное наступление. Министр обороны Украины Алексей Резников уточнил в конце марта, что контрнаступление Вооруженных сил Украины может начаться в апреле или в мае.

Теги: Россия, Пентагон, война России против Украины, The New York Times, Офис президента Украины, дезинформация, Михаил Подоляк, контрнаступление
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