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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Реакция российской пропаганды на публикацию якобы достоверного плана наступления ВСУ показывает страх РФ перед будущими действиями Украины – ISW

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Пропагандисты РФ все больше не уверены в обоснованности собственных оценок и предположений относительно планов ВСУ, считают американские эксперты
Пропагандисты РФ все больше не уверены в обоснованности собственных оценок и предположений относительно планов ВСУ, считают американские эксперты
Фото: ЕРА

Российские пропагандисты со спекулятивной тревогой отреагировали на утечку якобы достоверных планов поддержки США весеннего контрнаступления Украины. Такую оценку в оперативном анализе дает 7 апреля американский Институт исследования войны (ISW).

По мнению военных экспертов, это свидетельствует о сохраняющемся страхе перед перспективой готовящегося продвижения Вооруженных сил Украины. 

Аналитик Bellingcat Арик Толер отметил, что документы были распространены в Интернете еще 4 марта, и остается неясным, почему эти документы попали в основные западные СМИ более чем через месяц. В российских Telegram-каналах дополнительно циркулируют явно сфальсифицированные версии документов, которые занижают заявленные потери России и завышают количество потерь украинцев, пишут аналитики ISW.

"Независимо от правдивости якобы просочившихся документов, на которых ISW не будет спекулировать, реакция блоггеров  в РФ на статью в New York Times подчеркивает опасения, проникшие в российскую провоенную пропаганду. В то время как несколько видных российских блоггеров сразу же отвергли подлинность документов и предположили, что они фальшивые, они зациклились на возможности того, что обнародованные документы являются дезинформацией, предназначенной для того, чтобы запутать и ввести в заблуждение российское военное командование", – говорится в отчете.

Таким образом, статья в New York Times выявила "значительную точку невралгии" в российском информационном пространстве, его реакция на возможные планы ВСУ свидетельствует о том, что пропагандисты в РФ все больше не уверены в обоснованности собственных оценок и предположений относительно любых потенциальных украинских контрнаступлений и своей способности прогнозировать украинские действия, считают американские эксперты.

Контекст:

6 апреля The New York Times сообщила, что Пентагон расследует источник публикации в  в различных социальных сетях списка секретных американских военных документов пятинедельной давности, в которых, как сообщается, отражены оперативные отчеты и оценки возможностей украинских вооруженных сил. Речь о фотографиях диаграмм предполагаемых поставок оружия и численности войск и батальонов, там нет конкретных планов боевых действий, говорится в статье NYT. 

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил в интервью, вышедшем 5 апреля, что детали о контрнаступлении Украины знают "не более четырех-пяти человек на планете". 

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов в начале января говорил, что Украина весной планирует серьезное наступление. Министр обороны Украины Алексей Резников уточнил в конце марта, что контрнаступление Вооруженных сил Украины может начаться в апреле или в мае.


Теги: Пентагон, российская пропаганда, ВСУ, наступление, война России против Украины, The New York Times, ISW
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