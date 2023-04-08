Реакция российской пропаганды на публикацию якобы достоверного плана наступления ВСУ показывает страх РФ перед будущими действиями Украины – ISW

Пропагандисты РФ все больше не уверены в обоснованности собственных оценок и предположений относительно планов ВСУ, считают американские эксперты Фото: ЕРА

По мнению военных экспертов, это свидетельствует о сохраняющемся страхе перед перспективой готовящегося продвижения Вооруженных сил Украины.

Аналитик Bellingcat Арик Толер отметил, что документы были распространены в Интернете еще 4 марта, и остается неясным, почему эти документы попали в основные западные СМИ более чем через месяц. В российских Telegram-каналах дополнительно циркулируют явно сфальсифицированные версии документов, которые занижают заявленные потери России и завышают количество потерь украинцев, пишут аналитики ISW.

"Независимо от правдивости якобы просочившихся документов, на которых ISW не будет спекулировать, реакция блоггеров в РФ на статью в New York Times подчеркивает опасения, проникшие в российскую провоенную пропаганду. В то время как несколько видных российских блоггеров сразу же отвергли подлинность документов и предположили, что они фальшивые, они зациклились на возможности того, что обнародованные документы являются дезинформацией, предназначенной для того, чтобы запутать и ввести в заблуждение российское военное командование", – говорится в отчете.

Таким образом, статья в New York Times выявила "значительную точку невралгии" в российском информационном пространстве, его реакция на возможные планы ВСУ свидетельствует о том, что пропагандисты в РФ все больше не уверены в обоснованности собственных оценок и предположений относительно любых потенциальных украинских контрнаступлений и своей способности прогнозировать украинские действия, считают американские эксперты.