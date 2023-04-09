Наступление РФ захлебнулось и угасает вдоль всей линии фронта. Оккупанты пытаются компенсировать свои неудачи применением артиллерии – ISW

Аналитики отмечают, что украинские и российские источники 8 апреля обсудили снижение темпов российских наступательных операций вдоль всей линии фронта, подтвердив оценку ISW, что российское наступление приближается к кульминации (то есть придать ему дополнительный импульс оккупанты не могут).

В частности, констатируется, что темпы наступления в Бахмуте Донецкой области и еще на нескольких участках фронта существенно снизились, на некоторых направлениях фронт вообще остановился. В то же время наступление на Авдеевку Донецкой области, которую россияне избрали себе в качестве новой цели вместо Бахмута, "захлебнулось".

Также, сказано в анализе, российская армия безуспешно пытается взять под контроль Марьинку Донецкой области, хотя город уже фактически уничтожен.

В ISW добавляют, что динамика применения артиллерии на поле боя в Украине отражает тот факт, что российские войска используют артиллерию для компенсации своих недостаточных наступательных возможностей.

"Высокий спрос на снаряды указывает на то, что российские силы все еще в значительной степени полагаются на артиллерию, чтобы компенсировать ключевые недостатки в боевой способности, включая недостаточные возможности наземного штурма и недостаточную доступность авиации в Украине", – говорится в сообщении.

Аналитики также отмечают, что украинские войска более точны в выборе целей и, вероятно, извлекают выгоду из того, что находятся в обороне в большинстве районов, так как наступательные операции, как правило, влекут повышенные потребности в артиллерийских средствах.

В ISW также отмечают, что общий фокус российского информационного пространства смещается с обсуждения российских наступательных возможностей на оценку потенциала Украины вернуть значительные территории. Таким образом в РФ, вероятно, информационно "отрабатывается" подготовка к ожидаемому украинскому контрнаступлению, сказано в анализе.