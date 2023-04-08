Оккупанты за сутки нанесли по территории Украины два ракетных и 35 авиационных ударов – Генштаб ВСУ

Также противник совершил более 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

"Вероятность нанесения дальнейших ракетных и авиационных ударов продолжает оставаться высокой по всей территории Украины", – предостерегли в Генштабе.

Контекст:

Россия с начала полномасштабного вторжения нанесла почти 5 тыс. ракетных и 3,5 тыс. авиационных ударов по Украине, сообщили 23 февраля в Генштабе.

В Минобороны рассказали 10 марта, что с начала войны в ходе массированных атак РФ выпустила по Украине 821 баллистическую и крылатую ракету.