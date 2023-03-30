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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Войска РФ 30 марта нанесли по Украине один ракетный и три авиаудара – Генштаб ВСУ

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Россия с начала полномасштабного вторжения нанесла почти 5 тыс. ракетных и 3,5 тыс. авиационных ударов по Украине
Россия с начала полномасштабного вторжения нанесла почти 5 тыс. ракетных и 3,5 тыс. авиационных ударов по Украине
Фото: EPA

Российские войска 30 марта нанесли по Украине один ракетный и три авиаудара. Об этом сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины в Facebook.

Также оккупанты совершили пять обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских военных и гражданской инфраструктуре населенных пунктов.

"Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой, ведь враг и дальше игнорирует законы и обычаи войны, продолжает применять тактику террора против мирного населения", – заявили в Генштабе.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0sRfSAfLk1kVPGKUgiupopHbTBu8oCh1dTLkMnVP7NXomRnEcP74WoBk1jXWsNsosl

Контекст:

Россия с начала полномасштабного вторжения нанесла почти 5 тыс. ракетных и 3,5 тыс. авиационных ударов по Украине, сообщили 23 февраля в Генштабе.

Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал 10 марта во время встречи с министром обороны Норвегии Бьорном Арильдом Грамом, что с начала войны в ходе массированных атак РФ выпустила по Украине 821 баллистическую и крылатую ракету.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Генштаб ВСУ, РСЗО, ВСУ, обстрелы, авиаудар, война России против Украины, ракеты
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