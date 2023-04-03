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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Белом доме заявили, что борьба за Бахмут продолжается

Кирби прокомментировал ситуацию в Бахмуте
Кирби прокомментировал ситуацию в Бахмуте
Фото: EPA

Украинцы продолжают упорно бороться за Бахмут Донецкой области. Нет подтверждений, что что россияне, как они заявляют, захватили административное здание в Бахмуте. Об этом сказал представитель Совета по национальной безопасности США Джон Кирби на пресс-конференции 3 апреля, сообщает "Голос Америки".

По его словам, частная военная компания "Вагнер" продолжает активно бросать в бой своих новобранцев, и у нее очень высокие потери.

Бахмут имеет большое значение для украинцев, и в США это уважают и понимают, но даже если Бахмут падет, "это не изменит динамику боя со стратегической точки зрения", добавил Кирби.

По его мнению, владелец "Вагнера" Евгений Пригожин видит экономическую выгоду в захвате Бахмута из-за его шахт.

Ранее Пригожин обнародовал видео, на котором рассказывает, что якобы над админзданием Бахмута установили российский флаг, и заявил, что "юридически" город захвачен РФ. Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в ответ заявил, что обнародованное Пригожиным видео – фейк. Пресс-секретарь Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил, что россияне "очень далеки" от захвата Бахмута.

Контекст:

Интенсивные бои в районе Бахмута начались в июле 2022 года и продолжаются до сих пор. В Генштабе ВСУ отмечали, что на захват Бахмута РФ бросила самые подготовленные части регулярных войск и вагнеровцев, большая часть артиллерии оккупантов сосредоточена именно на этом направлении.

Президент Украины Владимир Зеленский в начале февраля заявлял, что "сдавать Бахмут никто не будет". Он отмечал, что если россияне возьмут Бахмут, то они захотят "пойти дальше".

6 марта на заседании ставки верховного главнокомандующего руководство армии выступило за продолжение оборонительной операции в Бахмуте. 15 марта на еще одном заседании ставки, по словам Зеленского, мнение участников было по-прежнему единодушным: усиливать оборону Бахмута и уничтожать оккупантов максимально.

Оборонная операция в районе Бахмута имеет важнейшее стратегическое значение для сдерживания российских оккупантов и является ключевой в устойчивости обороны всего фронта, подчеркнул 14 марта главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

26 марта Залужный сообщил, что ситуацию на этом направлении удается стабилизировать.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: США, Донецкая область, война России против Украины, Джон Кирби, ЧВК Вагнер, Бахмут, Евгений Пригожин
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