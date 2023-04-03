В Белом доме заявили, что борьба за Бахмут продолжается

По его словам, частная военная компания "Вагнер" продолжает активно бросать в бой своих новобранцев, и у нее очень высокие потери.

Бахмут имеет большое значение для украинцев, и в США это уважают и понимают, но даже если Бахмут падет, "это не изменит динамику боя со стратегической точки зрения", добавил Кирби.

По его мнению, владелец "Вагнера" Евгений Пригожин видит экономическую выгоду в захвате Бахмута из-за его шахт.

Ранее Пригожин обнародовал видео, на котором рассказывает, что якобы над админзданием Бахмута установили российский флаг, и заявил, что "юридически" город захвачен РФ. Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в ответ заявил, что обнародованное Пригожиным видео – фейк. Пресс-секретарь Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил, что россияне "очень далеки" от захвата Бахмута.