Пригожин заявил о "юридическом взятии" Бахмута и "встрече с Зеленским", в Генштабе ВСУ сообщают, что бои продолжаются

"2 апреля, 23.00 ровно. Сзади меня – здание городской администрации. Это российский флаг. [Убитому российскому пропагандисту] Владлену Татарскому написано "добрая память" на этом флаге. Юридически мы взяли Бахмут... Знамя ЧВК "Вагнер". Это эти парни брали Бахмут. Юридически он наш", – сказал Пригожин.

Он утверждает, что оккупанты взяли "весь центральный квартал", а "в западных кварталах остался противник", то есть украинские военные.

Видео снято на фоне руин, каких-либо привязок к конкретной местности в нем нет.

Канал "Разгрузка Вагнера" опубликовал более полное видео заявления, в котором Пригожин утверждает, что ему "нравится гулять по ночному Бахмуту", потому что "тут никогда не нарвешься на большое руководство, в том числе военное".

На видео он также рассказывает, что "встретил" президента Украины Владимира Зеленского с командующим Сухопутными войсками ВСУ Александром Сырским.

"Договорились о новой встрече: я его позвал в Бахмут, он говорит: "Давай лучше у нас в Киеве встретимся. В общем, ни до чего не договорились, решили, что через некоторое время вместе в Варшаву поедем", – утверждает Пригожин.

В утренней сводке Генштаба ВСУ 3 апреля говорится, что бои за Бахмут продолжаются.

"Враг не прекращает штурмовать Бахмут, пытается взять его под полный контроль. Наши воины отразили более 20 вражеских атак", – сказано в сообщении.

2 апреля замминистра обороны Украины Анна Маляр подчеркнула, что ситуация в Бахмуте очень напряженная, враг задействует не только вагнеровцев, но и профессиональных десантников. "Реагирование на текущую ситуацию осуществляется грамотно с учетом всех обстоятельств, задач и принципа военной целесообразности", – написала она.