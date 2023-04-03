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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Пригожин заявил о "юридическом взятии" Бахмута и "встрече с Зеленским", в Генштабе ВСУ сообщают, что бои продолжаются

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Пригожин заявил, что "взял Бахмут" и "встретил Зеленского"
Пригожин заявил, что "взял Бахмут" и "встретил Зеленского"
Скриншот: Разгрузка Вагнера / Telegram

Основатель ЧВК "Вагнер", участвующей в российской войне против Украины, Евгений Пригожин утверждает, что над городской администрацией Бахмута подняли российский флаг и флаг "Вагнера". Заявление опубликовала его пресс-служба в Telegram в ночь на 3 апреля.

"2 апреля, 23.00 ровно. Сзади меня – здание городской администрации. Это российский флаг. [Убитому российскому пропагандисту] Владлену Татарскому написано "добрая память" на этом флаге. Юридически мы взяли Бахмут... Знамя ЧВК "Вагнер". Это эти парни брали Бахмут. Юридически он наш",  сказал Пригожин.

Он утверждает, что оккупанты взяли "весь центральный квартал", а "в западных кварталах остался противник", то есть украинские военные.

Видео снято на фоне руин, каких-либо привязок к конкретной местности в нем нет.

Канал "Разгрузка Вагнера" опубликовал более полное видео заявления, в котором Пригожин утверждает, что ему "нравится гулять по ночному Бахмуту", потому что "тут никогда не нарвешься на большое руководство, в том числе военное".

На видео он также рассказывает, что "встретил" президента Украины Владимира Зеленского с командующим Сухопутными войсками ВСУ Александром Сырским. 

"Договорились о новой встрече: я его позвал в Бахмут, он говорит: "Давай лучше у нас в Киеве встретимся. В общем, ни до чего не договорились, решили, что через некоторое время вместе в Варшаву поедем",  утверждает Пригожин.

В утренней сводке Генштаба ВСУ 3 апреля говорится, что бои за Бахмут продолжаются. 

"Враг не прекращает штурмовать Бахмут, пытается взять его под полный контроль. Наши воины отразили более 20 вражеских атак", – сказано в сообщении. 

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02utHwpJKkEBmj3LkBMNK23pJ6dcbfECjbY5wpJeG2SEtRox9TgKsfetL4Rv5kvXRbl

2 апреля замминистра обороны Украины Анна Маляр подчеркнула, что ситуация в Бахмуте очень напряженная, враг задействует не только вагнеровцев, но и профессиональных десантников. "Реагирование на текущую ситуацию осуществляется грамотно с учетом всех обстоятельств, задач и принципа военной целесообразности", – написала она. 

Контекст:

Интенсивные бои в районе Бахмута начались в июле 2022 года и продолжаются до сих пор. В Генштабе ВСУ отмечали, что на захват Бахмута РФ бросила самые подготовленные части регулярных войск и вагнеровцев, большая часть артиллерии оккупантов сосредоточена именно на этом направлении.

Президент Украины Владимир Зеленский в начале февраля заявлял, что "сдавать Бахмут никто не будет". Он отмечал, что если россияне возьмут Бахмут, то они захотят "пойти дальше".

6 марта на заседании ставки верховного главнокомандующего руководство армии выступило за продолжение оборонительной операции в Бахмуте. 15 марта на еще одном заседании ставки, по словам Зеленского, мнение участников было по-прежнему единодушным: усиливать оборону Бахмута и уничтожать оккупантов максимально.

Оборонная операция в районе Бахмута имеет важнейшее стратегическое значение для сдерживания российских оккупантов и является ключевой в устойчивости обороны всего фронта, подчеркнул 14 марта главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

26 марта Залужный сообщил, что ситуацию на этом направлении удается стабилизировать.

Теги: захват, флаг, Владимир Зеленский, война России против Украины, ЧВК Вагнер, Бахмут, Евгений Пригожин, российские оккупанты
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