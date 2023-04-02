Представитель ГУР: Пригожин терпит поражение во внутрироссийской грызне. Представьте внутренние масштабные "разборки", где есть вагнеровцы, кадыровцы, газпромовцы, шойгунцы

В марте этого года в ISW написали, что в атаках на Бахмут ЧВК "Вагнер" лишилась самых эффективных частей, а агентство Bloomberg утверждает, что вагнеровцев собираются перебросить из Украины в Африку.
Журналисты попросили Черняка дать оценку, какой может быть дальнейшая роль ЧВК "Вагнер" в войне России против Украины, учитывая в том числе конфликт компании с минобороны России.
"Если говорить об этом конфликте, то так называемый руководитель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, похоже, терпит поражение. Его критика высшего военного руководства России на фоне катастрофических потерь наемников на фронте становится все более жесткой", – сказал Черняк.
В то же время представитель ГУР отметил, что Пригожин не пересекает "красных линий" Кремля – не упоминает президента РФ Владимира Путина.
"Я не думаю, что слухи об Африке возникли просто так. Но это вряд ли означает, что Пригожин полностью выйдет из путинской военной авантюры. Вполне возможно, что он продолжит вербовать наемников сначала для военизированного рэкета или поддержки диктаторов в отдельных африканских странах, а после военной обкатки будет отправлять их на войну в Украине", – прогнозирует Черняк.
По его словам, "публичная грызня" внутри государства-агрессора свидетельствует, что последствия войны против Украины уже дают о себе знать.
"А дальше для России может быть совсем паршиво. Представьте внутренние масштабные вооруженные "разборки", где есть вагнеровцы, кадыровцы, газпромовцы, шойгунцы и т.д. Впрочем, такой сценарий возможен только после полного поражения оккупантов на поле боя в Украине", – добавил он.
В СМИ Пригожина называют "поваром Путина", поскольку его компании обслуживали фуршеты высших должностных лиц РФ. Он является создателем российской ЧВК "Вагнер", что бизнесмен признал официально только в сентябре 2022 года. После начала полномасштабной войны России против Украины Пригожин лично занимался вербовкой заключенных в российских тюрьмах для участия в боевых действиях.
Пригожин неоднократно публично критиковал российскую армию и генералов. "Многие из тех, кто являются так называемыми кадровыми [военными], не научились ничему, кроме как каблуками щелкать, цацки носить и красивые доклады писать", – заявил он в октябре 2022 года.
В январе 2023 года ISW отметил, что Пригожин готовит почву для того, чтобы обвинить в неудачах оккупантов под Бахмутом Донецкой области именно российское военное командование, сняв ответственность с ЧВК "Вагнер". После неудачных попыток захватить Бахмут "звезда Пригожина стала угасать", считают в ISW. Там заявили, что Путин лично вступил в кампанию по снижению рейтинга Пригожина. Теперь, по мнению аналитиков, Путин намерен больше довериться министру обороны Сергею Шойгу, начальнику Генштаба РФ Валерию Герасимову и регулярной российской армии.
В феврале Пригожин обвинил Шойгу и Герасимова в сознательном уничтожении ЧВК "Вагнер", приравняв их действия к "измене родине".
6 марта Пригожин через пресс-службу сообщил, что ВСУ создали силы, чтобы разблокировать Бахмут. Он отметил, что ЧВК не заблокирует Бахмут, если ей не дадут боеприпасов, подкрепления и не прикроют фланги. "Если нет, то всем придет п…здец", – спрогнозировал он.