Представитель ГУР: Пригожин терпит поражение во внутрироссийской грызне. Представьте внутренние масштабные "разборки", где есть вагнеровцы, кадыровцы, газпромовцы, шойгунцы

Возможно, ЧВК "Вагнер" теперь будет "обкатывать" наемников на рэкете и поддержке диктаторов в Африке, а потом отправлять на войну в Украине, предполагают в ГУР Фото: EPA

В марте этого года в ISW написали, что в атаках на Бахмут ЧВК "Вагнер" лишилась самых эффективных частей, а агентство Bloomberg утверждает, что вагнеровцев собираются перебросить из Украины в Африку.

Журналисты попросили Черняка дать оценку, какой может быть дальнейшая роль ЧВК "Вагнер" в войне России против Украины, учитывая в том числе конфликт компании с минобороны России.

"Если говорить об этом конфликте, то так называемый руководитель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, похоже, терпит поражение. Его критика высшего военного руководства России на фоне катастрофических потерь наемников на фронте становится все более жесткой", – сказал Черняк.

В то же время представитель ГУР отметил, что Пригожин не пересекает "красных линий" Кремля – не упоминает президента РФ Владимира Путина.

"Я не думаю, что слухи об Африке возникли просто так. Но это вряд ли означает, что Пригожин полностью выйдет из путинской военной авантюры. Вполне возможно, что он продолжит вербовать наемников сначала для военизированного рэкета или поддержки диктаторов в отдельных африканских странах, а после военной обкатки будет отправлять их на войну в Украине", – прогнозирует Черняк.

По его словам, "публичная грызня" внутри государства-агрессора свидетельствует, что последствия войны против Украины уже дают о себе знать.

"А дальше для России может быть совсем паршиво. Представьте внутренние масштабные вооруженные "разборки", где есть вагнеровцы, кадыровцы, газпромовцы, шойгунцы и т.д. Впрочем, такой сценарий возможен только после полного поражения оккупантов на поле боя в Украине", – добавил он.