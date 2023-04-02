"Газпром" создает собственную частную военную компанию, известно и о других новых ЧВК россиян – ГУР

Журналисты спросили, правдива ли информация, что оккупационный "глава Крыма" Сергей Аксенов создает новую ЧВК "Конвой", которой руководят люди из ЧВК "Вагнер".

На этот вопрос Черняк прямо не ответил, но подтвердил, что захватчики создают новые так называемые частные военные компании в рамках подготовки к боевым действиям на полуострове.

"Но в значительной степени этот шаг также осуществляется ради личной безопасности и неприкосновенности награбленного имущества. Собственно, для этой цели свою частную военную компанию создает российская корпорация "Газпром", – сказал представитель ГУР.

В то же время, отметил он, поможет ли оккупантам частная армия – "большой вопрос".

"Если аксеновы и другие преступники в Крыму хотят "конвой", то Украина способна его обеспечить: сдаться и понести законную ответственность – сейчас отнюдь не самый плохой сценарий, ведь потом такой опции уже может и не быть", – добавил Черняк.

Аксенов в сентябре 2022 года заявлял, что в Крыму готовят два батальона "добровольцев" для войны России против Украины. В марте этого года в эфире канала "Крым 24" рассказал о появлении в Крыму нового профессионального военного подразделения, "Крымского разведывательно-штурмового батальона". "В соцсетях и на фронте крымских добровольцев прозвали "аксеновцы", – говорилось в сообщении телеканала.

О создании Аксеновым ЧВК "Конвой" написало 23 марта российское оппозиционное издание "Важные истории". В материале отмечалось, что канал компании в Telegram был создан в ноябре 2022 года. По информации издания, фактически "Конвой" – это БАРС (боевой армейский резерв специальный), его члены заключают два контракта: один – с "Конвоем", второй – с минобороны РФ.

Все командование "Конвоя", говорится в статье, – бывшие сотрудники ЧВК "Вагнер". Командир "Конвоя" – Константин Пикалов (позывной Мазай), которого "Важные истории" называют "правой рукой" основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, куратором "Вагнера" в Африке. Пикалов фигурировал в расследовании Bellingcat и Insider 2020 года как "единственный человек в ЦАР, который без страха и на равных разговаривает с Пригожиным".