ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Газпром" создает собственную частную военную компанию, известно и о других новых ЧВК россиян – ГУР

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Россияне готовятся сопротивляться освобождению Крыма от оккупации, отмечают в ГУР
Россияне готовятся сопротивляться освобождению Крыма от оккупации, отмечают в ГУР
Фото: Аксёнов Z 82 / Telegram

Россияне создают новые частные военные компании, в том числе в Крыму, не только для войны против Украины, но и для собственной защиты и охраны награбленного имущества. Об этом представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Черняк рассказал в интервью "Укринформу", опубликованном 30 марта.

Журналисты спросили, правдива ли информация, что оккупационный "глава Крыма" Сергей Аксенов создает новую ЧВК "Конвой", которой руководят люди из ЧВК "Вагнер".

На этот вопрос Черняк прямо не ответил, но подтвердил, что захватчики создают новые так называемые частные военные компании в рамках подготовки к боевым действиям на полуострове.

"Но в значительной степени этот шаг также осуществляется ради личной безопасности и неприкосновенности награбленного имущества. Собственно, для этой цели свою частную военную компанию создает российская корпорация "Газпром", – сказал представитель ГУР.

В то же время, отметил он, поможет ли оккупантам частная армия – "большой вопрос".

"Если аксеновы и другие преступники в Крыму хотят "конвой", то Украина способна его обеспечить: сдаться и понести законную ответственность – сейчас отнюдь не самый плохой сценарий, ведь потом такой опции уже может и не быть", – добавил Черняк.

Аксенов в сентябре 2022 года заявлял, что в Крыму готовят два батальона "добровольцев" для войны России против Украины. В марте этого года в эфире канала "Крым 24" рассказал о появлении в Крыму нового профессионального военного подразделения, "Крымского разведывательно-штурмового батальона". "В соцсетях и на фронте крымских добровольцев прозвали "аксеновцы", – говорилось в сообщении телеканала.

О создании Аксеновым ЧВК "Конвой" написало 23 марта российское оппозиционное издание "Важные истории". В материале отмечалось, что канал компании в Telegram был создан в ноябре 2022 года. По информации издания, фактически "Конвой" – это БАРС (боевой армейский резерв специальный), его члены заключают два контракта: один – с "Конвоем", второй  – с минобороны РФ.

Все командование "Конвоя", говорится в статье,  бывшие сотрудники ЧВК "Вагнер". Командир "Конвоя" – Константин Пикалов (позывной Мазай), которого "Важные истории" называют "правой рукой" основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, куратором "Вагнера" в Африке. Пикалов фигурировал в расследовании Bellingcat и Insider 2020 года как "единственный человек в ЦАР, который без страха и на равных разговаривает с Пригожиным".

Контекст:

На стороне России в войне против Украины, кроме регулярной армии, воюют частные военные компании. Самая известная среди них – ЧВК "Вагнер", в рядах которой находятся наемники и завербованные в тюрьмах заключенные.

По информации Белого дома на 22 декабря 2022 года, силы ЧВК "Вагнер", направленные в Украину, составляли 50 тыс. наемников, из них 10 тыс. – контрактники, а еще 40 тыс. – завербованные в тюрьмах заключенные. 

СМИ сообщали, что участие в вербовке заключенных принимал лично создатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, были обнародованы видео из колонии, где он выступал перед заключенными.

В феврале 2023 года Пригожин сообщил, что вербовка заключенных в колониях прекращенаВ британской разведке предположили, что Пригожин перестал набирать осужденных в "Вагнер" из-за конкуренции с минобороны РФ. Он также начал активно жаловаться на нехватку боеприпасов у его наемников и обвинил российское военное командование в сознательном уничтожении ЧВК "Вагнер".

Теги: Газпром, Крым, Сергей Аксенов, наемники, ЦАР, война России против Украины, минобороны РФ, ЧВК Вагнер, Евгений Пригожин, ЧВК, Андрей Черняк
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Осінь. Перші дні листопада. Вона спить у порожній кімнаті". Залужный во время встречи с Жаданом процитировал его стихотворение. Видео
"Осінь. Перші дні листопада. Вона спить у порожній кімнаті". Залужный во время встречи с Жаданом процитировал его стихотворение. Видео
Галина ГРИШИНА
Калныньш во время интервью Гордону спел украинскую песню "Ніч яка місячна". Видео
Калныньш во время интервью Гордону спел украинскую песню "Ніч яка місячна". Видео G
Дмитрий ГОРДОН
Хайек, Клум, Лопес и другие. Топ-20 самых красивых звездных декольте. Фото
Хайек, Клум, Лопес и другие. Топ-20 самых красивых звездных декольте. Фото
Галина ГРИШИНА
Профилактика парши. Чем обработать яблони и груши весной во время цветения, чтобы осенью можно было "собирать урожай ведрами"
Профилактика парши. Чем обработать яблони и груши весной во время цветения, чтобы осенью можно было "собирать урожай ведрами"
Галина ГРИШИНА
  "Остается мягкой даже спустя неделю после выпечки". Рецепт ароматной и нежной заварной паски
  "Остается мягкой даже спустя неделю после выпечки". Рецепт ароматной и нежной заварной паски
Галина ГРИШИНА
Потап впервые прокомментировал слухи о разводе с Каменских после скандального заявления певицы Gip C о склонении к интиму
Потап впервые прокомментировал слухи о разводе с Каменских после скандального заявления певицы Gip C о склонении к интиму
Галина ГРИШИНА
35-летняя Каменских высказалась о планах забеременеть: Этот вопрос должны решать мама и папа. А не те, кто любит раздавать советы
35-летняя Каменских высказалась о планах забеременеть: Этот вопрос должны решать мама и папа. А не те, кто любит раздавать советы
Галина ГРИШИНА
  Назван препарат, который поможет убрать мох и лишайники с коры плодовых деревьев
  Назван препарат, который поможет убрать мох и лишайники с коры плодовых деревьев
Галина ГРИШИНА
41-летняя Брежнева снялась в костюме, скрывающем живот и фигуру. Фото
41-летняя Брежнева снялась в костюме, скрывающем живот и фигуру. Фото
Галина ГРИШИНА
  Вкусный салат из запеченных овощей с пикантным соусом. Простой рецепт и быстрое приготовление
  Вкусный салат из запеченных овощей с пикантным соусом. Простой рецепт и быстрое приготовление
Галина ГРИШИНА
Каменских дала первое интервью на фоне слухов о разводе с Потапом. Ранее певица Gip C заявила, что он склонял ее к интиму
Каменских дала первое интервью на фоне слухов о разводе с Потапом. Ранее певица Gip C заявила, что он склонял ее к интиму
Галина ГРИШИНА
"Хочет увидеть короля". В Гамбурге мужчина под дождем забрался на верхушку фонарного столба, чтобы сфотографировать Чарльза III. Фото
"Хочет увидеть короля". В Гамбурге мужчина под дождем забрался на верхушку фонарного столба, чтобы сфотографировать Чарльза III. Фото
Галина ГРИШИНА
Вайкуле прокомментировала заявление пропагандистки Симоньян о гомосексуальности Галкина
Вайкуле прокомментировала заявление пропагандистки Симоньян о гомосексуальности Галкина
Галина ГРИШИНА
Как легко отказаться от сладкого при похудении. Пять советов от фитнес-инструктора
Как легко отказаться от сладкого при похудении. Пять советов от фитнес-инструктора
Галина ГРИШИНА
Мишина в коротком патье и босиком станцевала перед камерой
Мишина в коротком патье и босиком станцевала перед камерой
"Инновационное желе, которое превращается в масло". Селена Гомес выпустила тинт для губ за $20
"Инновационное желе, которое превращается в масло". Селена Гомес выпустила тинт для губ за $20
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Назван препарат, который поможет убрать мох и лишайники с коры плодовых деревьев (158340)
2
Вайкуле объяснила, почему пропагандистка Скабеева не смогла понять адресованную ей шутку Галкина (139151)
3
Каменских дала первое интервью на фоне слухов о разводе с Потапом. Ранее певица Gip C заявила, что он склонял ее к интиму (138729)
4
Потап впервые прокомментировал слухи о разводе с Каменских после скандального заявления певицы Gip C о склонении к интиму (117464)
5
Стилист объяснила, какие стрижки старят, а какие молодят (79861)
6
"Добавляет возраст и делает образ неряшливым". Модный эксперт рассказала, какая длина брюк не подходит для женщин старше 50 лет (65220)
7
"Инфа – сотка". Каменских и Потап официально разводятся – блогеры (62747)
8
Профилактика парши. Чем обработать яблони и груши весной во время цветения, чтобы осенью можно было "собирать урожай ведрами" (60346)
 
 
 
 