Маляр о ситуации в Бахмуте: Враг пытается задействовать не только вагнеровцев, но и профессиональных десантников

"Ситуация в Бахмуте остается очень напряженной. Враг делает попытки задействовать не только вагнеровцев, но и профессиональные подразделения десантников. Несоизмеримо высокие потери личного состава врага не останавливают. Решения принимаются эмоционально. Нашим защитникам приходится в сложных условиях останавливать продвижение противника", – написала она.
Маляр подчеркнула, что каждое военное решение и каждый военных шаг ВСУ – взвешенные.
"Командование оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" работает в зоне боевых действий и полностью владеет оперативной ситуацией на месте. Реагирование на текущую ситуацию осуществляется грамотно с учетом всех обстоятельств, задач и принципа военной целесообразности. Доверяем нашим военным", – добавила она.
Интенсивные бои в районе Бахмута начались в июле 2022 года и продолжаются до сих пор. В Генштабе ВСУ отмечали, что на захват Бахмута РФ бросила самые подготовленные части регулярных войск и вагнеровцев, большая часть артиллерии оккупантов сосредоточена именно на этом направлении.
В Генштабе ВСУ отмечали, что на захват Бахмута РФ бросила самые подготовленные части регулярных войск и вагнеровцев, большая часть артиллерии оккупантов сосредоточена именно на этом направлении.
Президент Украины Владимир Зеленский в начале февраля заявлял, что "сдавать Бахмут никто не будет". Он отмечал, что если россияне возьмут Бахмут, то они захотят "пойти дальше".
6 марта на заседании ставки верховного главнокомандующего руководство армии выступило за продолжение оборонительной операции в Бахмуте. 15 марта на еще одном заседании ставки, по словам Зеленского, мнение участников было по-прежнему единодушным: усиливать оборону Бахмута и уничтожать оккупантов максимально.
Оборонная операция в районе Бахмута имеет важнейшее стратегическое значение для сдерживания российских оккупантов и является ключевой в устойчивости обороны всего фронта, подчеркнул 14 марта главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
В тот же день в Минобороны Украины рассказали об "определенных значительных успехах у ВСУ" в боях за Бахмут. 20 марта Маляр заявила, что возможности обороны Бахмута еще не исчерпаны.
26 марта Залужный сообщил, что ситуацию на этом направлении удается стабилизировать.