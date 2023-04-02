Маляр о ситуации в Бахмуте: Враг пытается задействовать не только вагнеровцев, но и профессиональных десантников

"Ситуация в Бахмуте остается очень напряженной. Враг делает попытки задействовать не только вагнеровцев, но и профессиональные подразделения десантников. Несоизмеримо высокие потери личного состава врага не останавливают. Решения принимаются эмоционально. Нашим защитникам приходится в сложных условиях останавливать продвижение противника", – написала она.

Маляр подчеркнула, что каждое военное решение и каждый военных шаг ВСУ – взвешенные.

"Командование оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" работает в зоне боевых действий и полностью владеет оперативной ситуацией на месте. Реагирование на текущую ситуацию осуществляется грамотно с учетом всех обстоятельств, задач и принципа военной целесообразности. Доверяем нашим военным", – добавила она.