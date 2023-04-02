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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Маляр о ситуации в Бахмуте: Враг пытается задействовать не только вагнеровцев, но и профессиональных десантников

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Маляр: Нашим защитникам приходится в сложных условиях останавливать продвижение противника
Маляр: Нашим защитникам приходится в сложных условиях останавливать продвижение противника
Фото: Ганна Маляр / Facebook

Обстановка в районе Бахмута Донецкой области, бои за который идут с лета прошлого года, остается очень напряженной. Об этом замминистра обороны Украины Анна Маляр сообщила в Telegram 2 апреля.

"Ситуация в Бахмуте остается очень напряженной. Враг делает попытки задействовать не только вагнеровцев, но и профессиональные подразделения десантников. Несоизмеримо высокие потери личного состава врага не останавливают. Решения принимаются эмоционально. Нашим защитникам приходится в сложных условиях останавливать продвижение противника", – написала она. 

Маляр подчеркнула, что каждое военное решение и каждый военных шаг ВСУ – взвешенные. 

"Командование оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" работает в зоне боевых действий и полностью владеет оперативной ситуацией на месте. Реагирование на текущую ситуацию осуществляется грамотно с учетом всех обстоятельств, задач и принципа военной целесообразности. Доверяем нашим военным", – добавила она. 

Контекст:

Интенсивные бои в районе Бахмута начались в июле 2022 года и продолжаются до сих пор. В Генштабе ВСУ отмечали, что на захват Бахмута РФ бросила самые подготовленные части регулярных войск и вагнеровцев, большая часть артиллерии оккупантов сосредоточена именно на этом направлении.

В Генштабе ВСУ отмечали, что на захват Бахмута РФ бросила самые подготовленные части регулярных войск и вагнеровцев, большая часть артиллерии оккупантов сосредоточена именно на этом направлении.

Президент Украины Владимир Зеленский в начале февраля заявлял, что "сдавать Бахмут никто не будет". Он отмечал, что если россияне возьмут Бахмут, то они захотят "пойти дальше".

6 марта на заседании ставки верховного главнокомандующего руководство армии выступило за продолжение оборонительной операции в Бахмуте. 15 марта на еще одном заседании ставки, по словам Зеленского, мнение участников было по-прежнему единодушным: усиливать оборону Бахмута и уничтожать оккупантов максимально.

Оборонная операция в районе Бахмута имеет важнейшее стратегическое значение для сдерживания российских оккупантов и является ключевой в устойчивости обороны всего фронта, подчеркнул 14 марта главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

В тот же день в Минобороны Украины рассказали об "определенных значительных успехах у ВСУ" в боях за Бахмут. 20 марта Маляр заявила, что возможности обороны Бахмута еще не исчерпаны.

26 марта Залужный сообщил, что ситуацию на этом направлении удается стабилизировать.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: военные, десантники, артиллерия, ВСУ, Анна Маляр, война России против Украины, ЧВК Вагнер, Бахмут, потери армии России
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