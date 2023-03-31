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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Сырский: На некоторых участках фронта враг заметно нервничает

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По словам Сырского, силы обороны продолжают защищать Бахмут, нанося существенные потери российским захватчикам
По словам Сырского, силы обороны продолжают защищать Бахмут, нанося существенные потери российским захватчикам
Фото: СИРСЬКИЙ / Telegram

Российские оккупанты нервничают из-за успешных действий украинских военных в районе Бахмута Донецкой области. Об этом 31 марта в Telegram заявил командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины генерал-полковник Александр Сырский.

"На бахмутском направлении ПВО Сухопутных войск выполняют боевые задания по борьбе с российскими дронами-разведчиками, ударными дронами и барражирующими боеприпасами… В условиях постоянного влияния артиллерии противника наши воины научились взаимодействовать с подразделениями радиоэлектронной борьбы, быстро обнаруживать малоразмерные и малозаметные вражеские БПЛА в воздухе и точно поражать их. Помимо этого, ПВО Сухопутных войск ведет активную защиту нашей артиллерии от ударов вражеских барражирующих боеприпасов типа "Ланцет", – написал Сырский в подписи к видео с работой операторов украинских зенитно-ракетных комплексов.

По его словам, силы обороны продолжают защищать Бахмут, нанося существенные потери российским захватчикам.

"На некоторых участках враг заметно нервничает, потому что время играет против него, а человеческого ресурса для штурмов наших позиций остается меньше. Слаженность действий и стойкость наших воинов обеспечивают выполнение задач, ломают боевой дух врага, срывают его планы", – подчеркнул Сырский.

Контекст:

Интенсивные бои в районе Бахмута начались в июле 2022 года и продолжаются уже девять месяцев. В Генштабе ВСУ отмечали, что на захват Бахмута РФ бросила самые подготовленные части регулярных войск и вагнеровцев, большая часть артиллерии оккупантов сосредоточена именно на этом направлении.

Президент Украины Владимир Зеленский в начале февраля заявлял, что "сдавать Бахмут никто не будет". Он отмечал, что если россияне возьмут Бахмут, то они захотят "пойти дальше".

6 марта на заседании ставки верховного главнокомандующего руководство армии выступило за продолжение оборонительной операции в Бахмуте. 15 марта на еще одном заседании ставки, по словам Зеленского, участники были по-прежнему единодушны: необходимо усиливать оборону Бахмута и уничтожать оккупантов максимально.

Бахмут может пасть "в ближайшие несколько дней", допускал 8 марта генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Спикер восточной группировки ВСУ Сергей Череватый в ответ предположил, что в Альянсе, вероятно, не принимают в расчет, что украинцы за год масштабной войны наработали большую устойчивость и мощь тактических решений.

Оборонная операция в районе Бахмута имеет важнейшее стратегическое значение для сдерживания российских оккупантов и является ключевой в устойчивости обороны всего фронта, подчеркнул 14 марта главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

В тот же день в Минобороны Украины рассказали об "определенных значительных успехах у ВСУ" в боях за Бахмут. 20 марта заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что возможности обороны Бахмута еще не исчерпаны.

26 марта Залужный сообщил, что ситуацию на этом направлении удается стабилизировать

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, военные, ПВО, ВСУ, война России против Украины, Бахмут, Александр Сырский, российские оккупанты
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