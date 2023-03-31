Сырский: На некоторых участках фронта враг заметно нервничает

"На бахмутском направлении ПВО Сухопутных войск выполняют боевые задания по борьбе с российскими дронами-разведчиками, ударными дронами и барражирующими боеприпасами… В условиях постоянного влияния артиллерии противника наши воины научились взаимодействовать с подразделениями радиоэлектронной борьбы, быстро обнаруживать малоразмерные и малозаметные вражеские БПЛА в воздухе и точно поражать их. Помимо этого, ПВО Сухопутных войск ведет активную защиту нашей артиллерии от ударов вражеских барражирующих боеприпасов типа "Ланцет", – написал Сырский в подписи к видео с работой операторов украинских зенитно-ракетных комплексов.

По его словам, силы обороны продолжают защищать Бахмут, нанося существенные потери российским захватчикам.

"На некоторых участках враг заметно нервничает, потому что время играет против него, а человеческого ресурса для штурмов наших позиций остается меньше. Слаженность действий и стойкость наших воинов обеспечивают выполнение задач, ломают боевой дух врага, срывают его планы", – подчеркнул Сырский.