ВСУ за сутки отбили более 70 атак оккупантов и поразили 11 районов скопления сил противника – Генштаб

Противник продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на лиманском, бахмутском, авдеевском и марьинском направлениях. Самые интенсивные бои идут в районах Бахмута, Авдеевки и Марьинки.

Авиация сил обороны за сутки нанесла восемь ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.

Также украинские военные сбили вражеский беспилотный летательный аппарат типа "Орлан-10".

Подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ поразили три района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, два российских склада боеприпасов и одну реактивную систему залпового огня противника.

Контекст:

РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе.