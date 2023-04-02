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ВОЙНА В УКРАИНЕ

За минувшие сутки оккупанты нанесли по территории Украины два ракетных и 30 авиационных ударов – Генштаб ВСУ

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Противник за сутки совершил более 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня
Противник за сутки совершил более 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня
Фото: Сергій Лисак / Дніпропетровська ОДА (ОВА) / Telegram

За минувшие сутки российские оккупанты нанесли по территории Украины два ракетных и 30 авиационных ударов. Об этом 2 апреля в Facebook сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Также противник совершил более 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и гражданской инфраструктуре населенных пунктов.

"Не имея желаемых результатов на поле боя, враг продолжает цинично вести войну против мирных граждан. Российская Федерация нанесла очередные ракетные удары по гражданским объектам города Дружковка и Авдеевка Донецкой области, применив баллистические ракеты. Есть погибшие и раненые среди гражданского населения", – говорится в сообщении.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой, предупредили в Генштабе.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0HskyfEPjqu6AXLXF8EDTMMGeqsjJ9jTozC3d8aRBDrFLqocRv15aKSk3iLBMWaZel

Контекст:

Россия с начала полномасштабного вторжения нанесла почти 5 тыс. ракетных и 3,5 тыс. авиационных ударов по Украине, сообщили 23 февраля в Генштабе. После этого были новые атаки. 

Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал 10 марта, что с начала войны в ходе массированных атак РФ выпустила по Украине 821 баллистическую и крылатую ракету.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, Генштаб ВСУ, ВСУ, обстрелы, война России против Украины, ракеты, российские оккупанты
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