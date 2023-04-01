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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россияне обстреляли Сумскую область с территории РФ из артиллерии и минометов, ранен человек

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Пограничные районы Сумской области находятся под постоянной угрозой со стороны РФ
Пограничные районы Сумской области находятся под постоянной угрозой со стороны РФ
Фото: Сумська обласна військова адміністрація / Telegram (архив)

За день 31 марта российские оккупанты обстреляли четыре общины Сумской области, ранение получил мирный житель Сумского района. Об этом сообщили в областной военной администрации.

"В течение дня россияне совершили обстрелы территории четырех общин Сумской области: Зноб-Новгородской, Белопольской, Хотинской, Эсманской", – говорится в сообщении.

В частности, с территории России утром оккупанты совершили артиллерийский обстрел – 20 прилетов по Зноб-Новгородской общине.

По Хотинской общине оккупанты также били из артиллерии – 25 прилетов. "В результате одного из обстрелов получил ранение житель Сумского района", – подчеркнули в ОВА.

На территорию Белопольской общины враг сбросил 10 мин.

В Эсманской общине также был зафиксирован обстрел из миномета с территории России.

Сегодня с утра россияне уже обстреляли область, сообщили в ОВА. Зафиксировано четыре попадания из артиллерии по территории Середино-Будской общины, никто не пострадал. 

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года, оккупировав часть Сумской области.

В начале апреля северные регионы Украины, в том числе Сумская область, были освобождены от российских оккупантов, но военные РФ регулярно обстреливают регион с российской территории.

24-го и 28 марта оккупанты также сбросили на Сумскую область управляемые авиабомбы.

Теги: Сумская область, раненые, артиллерия, обстрелы, война России против Украины, миномет
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