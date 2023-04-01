Россияне обстреляли Сумскую область с территории РФ из артиллерии и минометов, ранен человек

"В течение дня россияне совершили обстрелы территории четырех общин Сумской области: Зноб-Новгородской, Белопольской, Хотинской, Эсманской", – говорится в сообщении.
В частности, с территории России утром оккупанты совершили артиллерийский обстрел – 20 прилетов по Зноб-Новгородской общине.
По Хотинской общине оккупанты также били из артиллерии – 25 прилетов. "В результате одного из обстрелов получил ранение житель Сумского района", – подчеркнули в ОВА.
На территорию Белопольской общины враг сбросил 10 мин.
В Эсманской общине также был зафиксирован обстрел из миномета с территории России.
Сегодня с утра россияне уже обстреляли область, сообщили в ОВА. Зафиксировано четыре попадания из артиллерии по территории Середино-Будской общины, никто не пострадал.
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года, оккупировав часть Сумской области.
В начале апреля северные регионы Украины, в том числе Сумская область, были освобождены от российских оккупантов, но военные РФ регулярно обстреливают регион с российской территории.
24-го и 28 марта оккупанты также сбросили на Сумскую область управляемые авиабомбы.