Россияне обстреляли Сумскую область с территории РФ из артиллерии и минометов, ранен человек

Пограничные районы Сумской области находятся под постоянной угрозой со стороны РФ Фото: Сумська обласна військова адміністрація / Telegram (архив)

"В течение дня россияне совершили обстрелы территории четырех общин Сумской области: Зноб-Новгородской, Белопольской, Хотинской, Эсманской", – говорится в сообщении.

В частности, с территории России утром оккупанты совершили артиллерийский обстрел – 20 прилетов по Зноб-Новгородской общине.

По Хотинской общине оккупанты также били из артиллерии – 25 прилетов. "В результате одного из обстрелов получил ранение житель Сумского района", – подчеркнули в ОВА.

На территорию Белопольской общины враг сбросил 10 мин.

В Эсманской общине также был зафиксирован обстрел из миномета с территории России.

Сегодня с утра россияне уже обстреляли область, сообщили в ОВА. Зафиксировано четыре попадания из артиллерии по территории Середино-Будской общины, никто не пострадал.