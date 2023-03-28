Россия сбросила управляемую авиабомбу на Сумскую область. Один человек ранен, разрушены жилье и газопровод – Офис президента

По данным Офиса президента, пострадал один человек Фото: Андрій Єрмак / Telegram

По его информации, в результате обстрела начали гореть хозяйственные постройки. Также повреждены два частных дома и одна многоквартирная двухэтажка.

Ермак сообщил, что частично разрушен уличный газопровод низкого давления.

"Пострадал один человек. Враг пытается опробовать новую тактику обстрелов Украины на гражданских. Типичный терроризм государства-террориста", – написал глава ОПУ.