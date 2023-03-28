Россия сбросила управляемую авиабомбу на Сумскую область. Один человек ранен, разрушены жилье и газопровод – Офис президента

По его информации, в результате обстрела начали гореть хозяйственные постройки. Также повреждены два частных дома и одна многоквартирная двухэтажка.
Ермак сообщил, что частично разрушен уличный газопровод низкого давления.
"Пострадал один человек. Враг пытается опробовать новую тактику обстрелов Украины на гражданских. Типичный терроризм государства-террориста", – написал глава ОПУ.
В начале апреля 2022 года северные регионы Украины, в том числе Сумская область, были освобождены от российских оккупантов, но военные РФ регулярно обстреливают регион с российской территории.
Россия с начала полномасштабного вторжения нанесла почти 5 тыс. ракетных и 3,5 тыс. авиационных ударов по Украине, сообщил 23 февраля замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов. После этого были новые атаки.
Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал 10 марта во время встречи с министром обороны Норвегии Бьорном Арильдом Грамом, что с начала войны в ходе массированных атак РФ выпустила по Украине 821 баллистическую и крылатую ракету.