Россияне обстреляли Сумскую область, местная жительница получила ранения – обладминистрация

"В течение дня россияне обстреляли территории шести общин Сумской области: Эсманской, Белопольской, Краснопольской, Шалыгинской, Великописаревской, Середино-Будской. Зафиксировано 18 обстрелов из разных видов оружия – более 130 прилетов", – говорится в сообщении.
По Белопольской общине, по данным ОВА, оккупанты, в частности, выпустили 31 минометную мину и 10 раз выстрелили из гранатомета.
"В результате одного из обстрелов ранено гражданское лицо (женщина), следовавшее в транспортном средстве из города Белополье в село Рыжевка. Пострадавшая доставлена в больницу", – отметили в обладминистрации.
Чиновники также рассказали, чем обстреливали другие территориальные общины региона:
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года, оккупировав часть Сумской области.
В начале апреля северные регионы Украины, в том числе Сумская область, были освобождены от российских оккупантов, но военные РФ регулярно обстреливают регион с российской территории.