Россияне обстреляли Сумскую область, местная жительница получила ранения – обладминистрация

"В течение дня россияне обстреляли территории шести общин Сумской области: Эсманской, Белопольской, Краснопольской, Шалыгинской, Великописаревской, Середино-Будской. Зафиксировано 18 обстрелов из разных видов оружия – более 130 прилетов", – говорится в сообщении.

По Белопольской общине, по данным ОВА, оккупанты, в частности, выпустили 31 минометную мину и 10 раз выстрелили из гранатомета.

"В результате одного из обстрелов ранено гражданское лицо (женщина), следовавшее в транспортном средстве из города Белополье в село Рыжевка. Пострадавшая доставлена в больницу", – отметили в обладминистрации.

Чиновники также рассказали, чем обстреливали другие территориальные общины региона:

Шалыгинскую – из артиллерии (13 прилетов), был поврежден частный жилой дом;

Эсманскую – из минометов (три обстрела, 27 прилетов);

Краснопольскую – из противотанкового ракетного комплекса (семь выстрелов), минометов (16 прилетов) и артиллерии (20 прилетов);

Середино-Будскую – из артиллерии (девять прилетов);

Великописаревскую – из минометов (четыре прилета).

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