ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россияне обстреляли Сумскую область, местная жительница получила ранения – обладминистрация

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Пострадавшую госпитализировали, отметили в ОВА
Пострадавшую госпитализировали, отметили в ОВА
Фото: Міністерство охорони здоров'я України / Facebook

27 марта по состоянию на 21.00 российские войска обстреляли шесть территориальных общин Сумской области. Об этом в Telegram проинформировала областная военная администрация (ОВА).

"В течение дня россияне обстреляли территории шести общин Сумской области: Эсманской, Белопольской, Краснопольской, Шалыгинской, Великописаревской, Середино-Будской. Зафиксировано 18 обстрелов из разных видов оружия – более 130 прилетов", – говорится в сообщении.

По Белопольской общине, по данным ОВА, оккупанты, в частности, выпустили 31 минометную мину и 10 раз выстрелили из гранатомета.

"В результате одного из обстрелов ранено гражданское лицо (женщина), следовавшее в транспортном средстве из города Белополье в село Рыжевка. Пострадавшая доставлена в больницу", – отметили в обладминистрации.

Чиновники также рассказали, чем обстреливали другие территориальные общины региона:

  • Шалыгинскую – из артиллерии (13 прилетов), был поврежден частный жилой дом;
  • Эсманскую – из минометов (три обстрела, 27 прилетов);
  • Краснопольскую – из противотанкового ракетного комплекса (семь выстрелов), минометов (16 прилетов) и артиллерии (20 прилетов);
  • Середино-Будскую – из артиллерии (девять прилетов);
  • Великописаревскую – из минометов (четыре прилета).

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года, оккупировав часть Сумской области.

В начале апреля северные регионы Украины, в том числе Сумская область, были освобождены от российских оккупантов, но военные РФ регулярно обстреливают регион с российской территории.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: транспорт, война, Сумская область, больница, артиллерия, гранатомет, обстрелы, война России против Украины, ранение, миномет
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Какие специи следует добавить в суп, чтобы он стал вкуснее. Советы эксперта
Какие специи следует добавить в суп, чтобы он стал вкуснее. Советы эксперта
Галина ГРИШИНА
Для объема – изогнутая, для удлинения – конусообразная. Как правильно подобрать тушь для ресниц по форме кисточки
Для объема – изогнутая, для удлинения – конусообразная. Как правильно подобрать тушь для ресниц по форме кисточки
Галина ГРИШИНА
В центре Львова желающие присоединились к написанию картины "Похороны Путина". Ее подпишет Залужный, а деньги от продажи передадут на ВСУ
В центре Львова желающие присоединились к написанию картины "Похороны Путина". Ее подпишет Залужный, а деньги от продажи передадут на ВСУ
Галина ГРИШИНА
  Ларина: Я вспоминаю, как Войнович говорил: "Как же я не хочу умереть при Путине! Я хочу пережить этого человека"
  Ларина: Я вспоминаю, как Войнович говорил: "Как же я не хочу умереть при Путине! Я хочу пережить этого человека" G
Дмитрий ГОРДОН
Ефросинина показала, как и с чем носить трендовое платье-рубашку. Видео
Ефросинина показала, как и с чем носить трендовое платье-рубашку. Видео
Галина ГРИШИНА
"Он хороший человек". Loboda рассказала, как ее муж относится к Украине, агрессии РФ, и о распределении денег в семье
"Он хороший человек". Loboda рассказала, как ее муж относится к Украине, агрессии РФ, и о распределении денег в семье
Экс-подопечная Потапа заявила, что он склонял ее к интиму в обмен на карьеру в шоу-бизнесе
Экс-подопечная Потапа заявила, что он склонял ее к интиму в обмен на карьеру в шоу-бизнесе
Галина ГРИШИНА
Как ухаживать за волосами перед сном. Три правила, благодаря которым локоны будут выглядеть здоровыми и красивыми
Как ухаживать за волосами перед сном. Три правила, благодаря которым локоны будут выглядеть здоровыми и красивыми
Галина ГРИШИНА
"У него не было выбора". Loboda заявила, что Киркорову в РФ угрожали. Певица рассказала, чем именно
"У него не было выбора". Loboda заявила, что Киркорову в РФ угрожали. Певица рассказала, чем именно
Руководство СТБ отреагировало на скандал, связанный с участием актера из РФ в их сериале
Руководство СТБ отреагировало на скандал, связанный с участием актера из РФ в их сериале
Галина ГРИШИНА
Это уже не модно. От каких принтов на футболках стоит отказаться
Это уже не модно. От каких принтов на футболках стоит отказаться
Почему ни в коем случае нельзя пить кофе натощак. Диетолог предупредила
Почему ни в коем случае нельзя пить кофе натощак. Диетолог предупредила
Притула признался, что в четвертый раз планировал стать отцом, но этому помешала война
Притула признался, что в четвертый раз планировал стать отцом, но этому помешала война
Галина ГРИШИНА
От разноцветных ногтей до цвета "зеленый мох". Идеи трендового маникюра от Дорофеевой
От разноцветных ногтей до цвета "зеленый мох". Идеи трендового маникюра от Дорофеевой
Галина ГРИШИНА
"Закрутилось так, что забеременела". Полякова рассказала, как в 23 года закрутила роман с 40-летним женатым бизнесменом и вышла за него замуж
"Закрутилось так, что забеременела". Полякова рассказала, как в 23 года закрутила роман с 40-летним женатым бизнесменом и вышла за него замуж
Галина ГРИШИНА
Мишина поделилась свежим откровенным роликом в белье и сделала заявление
Мишина поделилась свежим откровенным роликом в белье и сделала заявление
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Было все сделано, чтобы выгнали меня. И сделано ею". Ефросинина рассказала, как участвовала в "Танцах со звездами" с женой Медведчука (130297)
2
Сколько раз в день нужно есть, чтобы похудеть. Фитнес-инструктор объяснил, почему не обязательно отказываться от ужина ради стройности (49376)
3
"Никто не имеет права отсиживаться в тылу". 35-летняя мать троих дочерей из Ивано-Франковской области прошла отбор в штурмовую бригаду "Лють" (47803)
4
"Закрутилось так, что забеременела". Полякова рассказала, как в 23 года закрутила роман с 40-летним женатым бизнесменом и вышла за него замуж (37535)
5
MamaRika: Винник – просто зашквар года (37486)
6
"Ее имя начинается на букву К". Клопотенко признался, что ранее состоял в отношениях с избранницей Остапчука. Ведущий отреагировал (27800)
7
Лорак после запрета выступать в РФ заявила, что никогда не помогала ВСУ, и назвала "конфликтом" вторжение России в Украину (27350)
8
Экс-подопечная Потапа заявила, что он склонял ее к интиму в обмен на карьеру в шоу-бизнесе (27061)
 
 
 
 