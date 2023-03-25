Оккупанты 25 марта трижды обстреливали приграничные районы Сумской области – ОК "Север"

"С 9.20 до 9.35 зафиксировано четыре прихода, вероятно, из миномета 120 мм, в район населенного пункта Нововасильевка. С 10.05 до 10.10 зафиксировано четыре прихода, вероятно, из миномета 120 мм, в район населенного пункта Бачевск. С 9.35 до 10.05 зафиксировано шесть приходов, вероятно, из миномета 120 мм, в район населенного пунктв Украинское", – говорится в сообщении.
Информация о пострадавших или о повреждениях не поступала.
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года, оккупировав часть Сумской области.
В начале апреля северные регионы Украины, в том числе Сумская область, были освобождены от российских оккупантов, но военные РФ регулярно обстреливают регион с российской территории.