Оккупанты 25 марта трижды обстреливали приграничные районы Сумской области – ОК "Север"

"С 9.20 до 9.35 зафиксировано четыре прихода, вероятно, из миномета 120 мм, в район населенного пункта Нововасильевка. С 10.05 до 10.10 зафиксировано четыре прихода, вероятно, из миномета 120 мм, в район населенного пункта Бачевск. С 9.35 до 10.05 зафиксировано шесть приходов, вероятно, из миномета 120 мм, в район населенного пунктв Украинское", – говорится в сообщении.

Информация о пострадавших или о повреждениях не поступала.