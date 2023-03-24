Россияне в результате обстрелов повредили ЛЭП в Сумской области – ОВА

Оккупанты 24 марта обстреляли территории Эсманской и Миропольской общин, отметили в Сумской ОВА Фото: Дмитро Живицький / Facebook (иллюстративное)

Об этом сообщается в Facebook областной военной администрации (ОВА).

По Эсманской общине оккупанты били из минометов и ствольной артиллерии, было зафиксировано 11 и восемь прилетов соответственно.

"В результате артобстрела по одному из сел общины повреждены дом культуры, административное помещение и линия электропередач", – сказано в сообщении.

Также 12 мин россияне сбросили на Мирополье.

В результате обстрела поврежден частный жилой дом, указали в Сумской ОВА.

"По сообщениям военных, формирований вражеских наступательных группировок вблизи государственной границы не обнаружено", – говорится в сообщении.