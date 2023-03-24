Россияне в результате обстрелов повредили ЛЭП в Сумской области – ОВА

Об этом сообщается в Facebook областной военной администрации (ОВА).
По Эсманской общине оккупанты били из минометов и ствольной артиллерии, было зафиксировано 11 и восемь прилетов соответственно.
"В результате артобстрела по одному из сел общины повреждены дом культуры, административное помещение и линия электропередач", – сказано в сообщении.
Также 12 мин россияне сбросили на Мирополье.
В результате обстрела поврежден частный жилой дом, указали в Сумской ОВА.
"По сообщениям военных, формирований вражеских наступательных группировок вблизи государственной границы не обнаружено", – говорится в сообщении.
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года, оккупировав часть Сумской области. В начале апреля северные регионы Украины, в том числе Сумская область, были освобождены от российских оккупантов, но военные РФ регулярно обстреливают регион с российской территории.
Так, в ночь на 24 марта оккупанты атаковали Сумскую область истребителями Су-35, применив более 10 управляемых авиабомб. В Сумской ОВА проинформировали о двух погибших, девяти раненых и одном травмированном.