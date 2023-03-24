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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россияне в результате обстрелов повредили ЛЭП в Сумской области – ОВА

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Оккупанты 24 марта обстреляли территории Эсманской и Миропольской общин, отметили в Сумской ОВА
Оккупанты 24 марта обстреляли территории Эсманской и Миропольской общин, отметили в Сумской ОВА
Фото: Дмитро Живицький / Facebook (иллюстративное)

Российские оккупационные войска в течение дня 24 марта обстреляли территории двух общин Сумской области – Эсманской и Миропольской (по состоянию на 21.00).

Об этом сообщается в Facebook областной военной администрации (ОВА).

По Эсманской общине оккупанты били из минометов и ствольной артиллерии, было зафиксировано 11 и восемь прилетов соответственно.

"В результате артобстрела по одному из сел общины повреждены дом культуры, административное помещение и линия электропередач", – сказано в сообщении.

Также 12 мин россияне сбросили на Мирополье.

В результате обстрела поврежден частный жилой дом, указали в Сумской ОВА.

"По сообщениям военных, формирований вражеских наступательных группировок вблизи государственной границы не обнаружено", – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/sumska.oda/posts/pfbid02PZnZEtGPi2B2PunL5rsTDMoy35664rdHNetBxEV2cSqv67SEveytPLLs6KQ8SQo2l

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года, оккупировав часть Сумской области. В начале апреля северные регионы Украины, в том числе Сумская область, были освобождены от российских оккупантов, но военные РФ регулярно обстреливают регион с российской территории.

Так, в ночь на 24 марта оккупанты атаковали Сумскую область истребителями Су-35, применив более 10 управляемых авиабомб. В Сумской ОВА проинформировали о двух погибших, девяти раненых и одном травмированном.

Теги: Россия, Украина, Сумская область, граница, артиллерия, обстрелы, война России против Украины, Сумская ОГА, миномет, дом, российские оккупанты
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