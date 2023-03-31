Россияне за день обстреляли три общины Сумской области, сбросили взрывчатку с беспилотника, есть раненый

В частности, на территорию Краснопольской общины россияне сбросили с беспилотника два взрывных предмета типа ВОГ. В результате обстрела получил ранения местный житель.
По территории Середино-Будской общины во второй половине дня были обстрелы из минометов – 13 прилетов. В результате обстрела повреждено недействующее зернохранилище и частный дом.
Белопольскую общину оккупанты обстреляли с территории РФ из гранатометов (АГС и СПГ) – зафиксирован 41 выстрел.
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года, оккупировав часть Сумской области.
В начале апреля северные регионы Украины, в том числе Сумская область, были освобождены от российских оккупантов, но военные РФ регулярно обстреливают регион с российской территории.
24-го и 28 марта оккупанты также сбросили на Сумскую область управляемые авиабомбы.