Россияне за день обстреляли три общины Сумской области, сбросили взрывчатку с беспилотника, есть раненый

В частности, на территорию Краснопольской общины россияне сбросили с беспилотника два взрывных предмета типа ВОГ. В результате обстрела получил ранения местный житель.

По территории Середино-Будской общины во второй половине дня были обстрелы из минометов – 13 прилетов. В результате обстрела повреждено недействующее зернохранилище и частный дом.

Белопольскую общину оккупанты обстреляли с территории РФ из гранатометов (АГС и СПГ) – зафиксирован 41 выстрел.