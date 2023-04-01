В оккупированном Токмаке захватчики ограничивают передвижение жителей без паспортов РФ – Генштаб ВСУ

"Российские оккупанты продолжают принудительную паспортизацию населения временно занятой территории Запорожской области. В частности, в городе Токмак на блокпостах российские захватчики ограничивают передвижение граждан Украины, не получивших паспорта РФ", – говорится в сообщении.
Украинские военные рассказали, что "оккупанты целенаправленно и намеренно обыскивают транспортные средства без дальнейшей возможности заехать в город".
"При отсутствие российского паспорта угрожают гражданам Украины запретом въезда в город. В свою очередь, представители ФСБ во время обысков помещений угрожают местным гражданам Украины потерей работы и проблемами с трудоустройством без российского паспорта", – объяснили в Генштабе ВСУ.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
16 марта Генштаб ВСУ сообщал, что оккупанты угрожают вывезти из Токмака в Россию детей, чьи родители не получили гражданство РФ.
Президент страны-агрессора РФ Владимир Путин упростил выдачу российских паспортов жителям оккупированных РФ Донецкой и Луганской областей еще в 2019 году.
После полномасштабного вторжения в феврале 2022 года РФ начала раздавать свои паспорта на новых оккупированных территориях. В частности, Путин 25 мая упростил выдачу российских паспортов в оккупированных районах Запорожской и Херсонской областей. 26 декабря он утвердил порядок подачи заявлений на получение российского паспорта жителями захваченных территорий Украины.
В МИД Украины заявили, что Россия занимается насильственной ассимиляцией украинцев, принудительно навязывая свое гражданство.
5 января 2023 года Генштаб ВСУ отмечал, что на захваченных территориях оккупанты ускорили выдачу российских документов и продолжают принудительную интеграцию временно оккупированных территорий в правовое поле РФ.