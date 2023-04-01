В оккупированном Токмаке захватчики ограничивают передвижение жителей без паспортов РФ – Генштаб ВСУ

"Российские оккупанты продолжают принудительную паспортизацию населения временно занятой территории Запорожской области. В частности, в городе Токмак на блокпостах российские захватчики ограничивают передвижение граждан Украины, не получивших паспорта РФ", – говорится в сообщении.

Украинские военные рассказали, что "оккупанты целенаправленно и намеренно обыскивают транспортные средства без дальнейшей возможности заехать в город".

"При отсутствие российского паспорта угрожают гражданам Украины запретом въезда в город. В свою очередь, представители ФСБ во время обысков помещений угрожают местным гражданам Украины потерей работы и проблемами с трудоустройством без российского паспорта", – объяснили в Генштабе ВСУ.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

16 марта Генштаб ВСУ сообщал, что оккупанты угрожают вывезти из Токмака в Россию детей, чьи родители не получили гражданство РФ.