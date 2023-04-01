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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В оккупированном Токмаке захватчики ограничивают передвижение жителей без паспортов РФ – Генштаб ВСУ

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Украинцам оккупанты упростили выдачу паспортов РФ
Украинцам оккупанты упростили выдачу паспортов РФ
Фото: ЕРА

На блокпостах в оккупированном Токмаке Запорожской области захватчики ограничивают проезд местных жителей, не получивших паспорт РФ. Об этом проинформировал 1 апреля в Facebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"Российские оккупанты продолжают принудительную паспортизацию населения временно занятой территории Запорожской области. В частности, в городе Токмак на блокпостах российские захватчики ограничивают передвижение граждан Украины, не получивших паспорта РФ", – говорится в сообщении.

Украинские военные рассказали, что "оккупанты целенаправленно и намеренно обыскивают транспортные средства без дальнейшей возможности заехать в город".

"При отсутствие российского паспорта угрожают гражданам Украины запретом въезда в город. В свою очередь, представители ФСБ во время обысков помещений угрожают местным гражданам Украины потерей работы и проблемами с трудоустройством без российского паспорта", – объяснили в Генштабе ВСУ.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02iuVENqYbPWYsmDuE8GA2B4GEN5i1JYWRK9dL2QZFKAtDn8c9mAvWy8ibJDVLWSKxl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

16 марта Генштаб ВСУ сообщал, что оккупанты угрожают вывезти из Токмака в Россию детей, чьи родители не получили гражданство РФ.

Контекст:

Президент страны-агрессора РФ Владимир Путин упростил выдачу российских паспортов жителям оккупированных РФ Донецкой и Луганской областей еще в 2019 году.

После полномасштабного вторжения в феврале 2022 года РФ начала раздавать свои паспорта на новых оккупированных территориях. В частности, Путин 25 мая упростил выдачу российских паспортов в оккупированных районах Запорожской и Херсонской областей. 26 декабря он утвердил порядок подачи заявлений на получение российского паспорта жителями захваченных территорий Украины.

В МИД Украины заявили, что Россия занимается насильственной ассимиляцией украинцев, принудительно навязывая свое гражданство.

5 января 2023 года Генштаб ВСУ отмечал, что на захваченных территориях оккупанты ускорили выдачу российских документов и продолжают принудительную интеграцию временно оккупированных территорий в правовое поле РФ.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: война, Генштаб ВСУ, паспорт, обыск, гражданство, Запорожская область, трудоустройство, вторжение, война России против Украины, документы, обыски, российские оккупанты, Токмак
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