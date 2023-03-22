На Донбассе оккупанты разогнали педагогов, недовольных принудительной раздачей паспортов РФ – Генштаб ВСУ

"Российская преступная власть продолжает меры по принудительной паспортизации населения временно оккупированных и занятых территорий Украины. Так, в населенных пунктах Херсонской области российская оккупационная так называемая власть угрожает местным жителям с апреля прекратить выплачивать пенсию в случае отсутствия российского паспорта", – говорится в сообщении.
Украинские военные отметили, что в Луганской области недовольство принудительной паспортизацией выражали педагоги.
"В Старобельском профессиональном колледже Луганского национального аграрного университета проводилось собрание преподавателей, которые выражали недовольство принудительной паспортизацией педагогического состава из-за указания оккупационного так называемого руководства учебного заведения до 1 июня всем работникам колледжа получить паспорт гражданина РФ. [...] Оккупантами были приняты меры по силовому разгону и прекращению собрания", – объяснили в ВСУ.
По данным Генштаба, преподавателям не дают возможности уволиться по собственному желанию.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
До полномасштабной войны РФ против Украины Старобельский профессиональный колледж ЛНАУ работал в селе Веселое Луганской области.
Президент РФ Владимир Путин упростил выдачу российских паспортов жителям оккупированных Россией Донецкой и Луганской областей еще в 2019 году.
После полномасштабного вторжения в феврале 2022 года РФ начала раздавать свои паспорта на новых оккупированных территориях. В частности, Путин 25 мая упростил выдачу российских паспортов в оккупированных районах Запорожской и Херсонской областей. 26 декабря он утвердил порядок подачи заявлений на получение российского паспорта жителями захваченных территорий Украины.
В МИД Украины заявили, что РФ занимается насильственной ассимиляцией украинцев, принудительно навязывая гражданство России.
5 января 2023 года Генштаб ВСУ отметил, что на захваченных территориях оккупанты ускорили выдачу российских документов и продолжают принудительную интеграцию временно оккупированных территорий в правовое поле РФ.