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ВОЙНА В УКРАИНЕ

На Донбассе оккупанты разогнали педагогов, недовольных принудительной раздачей паспортов РФ – Генштаб ВСУ

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В Генштабе ВСУ отметили, что паспорта РФ оккупанты брать вынуждают
В Генштабе ВСУ отметили, что паспорта РФ оккупанты брать вынуждают
Фото: ЕРА

Российские захватчики продолжают принудительную раздачу паспортов РФ населению оккупированных территорий Украины. Об этом проинформировал 22 марта в Facebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"Российская преступная власть продолжает меры по принудительной паспортизации населения временно оккупированных и занятых территорий Украины. Так, в населенных пунктах Херсонской области российская оккупационная так называемая власть угрожает местным жителям с апреля прекратить выплачивать пенсию в случае отсутствия российского паспорта", – говорится в сообщении.

Украинские военные отметили, что в Луганской области недовольство принудительной паспортизацией выражали педагоги.

"В Старобельском профессиональном колледже Луганского национального аграрного университета проводилось собрание преподавателей, которые выражали недовольство принудительной паспортизацией педагогического состава из-за указания оккупационного так называемого руководства учебного заведения до 1 июня всем работникам колледжа получить паспорт гражданина РФ. [...] Оккупантами были приняты меры по силовому разгону и прекращению собрания", – объяснили в ВСУ.

По данным Генштаба, преподавателям не дают возможности уволиться по собственному желанию.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0teY5FqmU8LGqkZLBCsz7LkMfYgFE7sBjQ8t3ymULBQrcnKe6d98L2xTEwqtpowm9l

Война России против Украины. Главное (обновляется)

До полномасштабной войны РФ против Украины Старобельский профессиональный колледж ЛНАУ работал в селе Веселое Луганской области.

Контекст:

Президент РФ Владимир Путин упростил выдачу российских паспортов жителям оккупированных Россией Донецкой и Луганской областей еще в 2019 году.

После полномасштабного вторжения в феврале 2022 года РФ начала раздавать свои паспорта на новых оккупированных территориях. В частности, Путин 25 мая упростил выдачу российских паспортов в оккупированных районах Запорожской и Херсонской областей. 26 декабря он утвердил порядок подачи заявлений на получение российского паспорта жителями захваченных территорий Украины.

В МИД Украины заявили, что РФ занимается насильственной ассимиляцией украинцев, принудительно навязывая гражданство России.

5 января 2023 года Генштаб ВСУ отметил, что на захваченных территориях оккупанты ускорили выдачу российских документов и продолжают принудительную интеграцию временно оккупированных территорий в правовое поле РФ.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Луганская область, война, Донбасс, Генштаб ВСУ, оккупация, паспорт, Херсонская область, гражданство, Старобельск, вторжение, колледж, преподаватели, украинцы, война России против Украины, документы, население
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