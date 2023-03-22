На Донбассе оккупанты разогнали педагогов, недовольных принудительной раздачей паспортов РФ – Генштаб ВСУ

В Генштабе ВСУ отметили, что паспорта РФ оккупанты брать вынуждают Фото: ЕРА

"Российская преступная власть продолжает меры по принудительной паспортизации населения временно оккупированных и занятых территорий Украины. Так, в населенных пунктах Херсонской области российская оккупационная так называемая власть угрожает местным жителям с апреля прекратить выплачивать пенсию в случае отсутствия российского паспорта", – говорится в сообщении.

Украинские военные отметили, что в Луганской области недовольство принудительной паспортизацией выражали педагоги.

"В Старобельском профессиональном колледже Луганского национального аграрного университета проводилось собрание преподавателей, которые выражали недовольство принудительной паспортизацией педагогического состава из-за указания оккупационного так называемого руководства учебного заведения до 1 июня всем работникам колледжа получить паспорт гражданина РФ. [...] Оккупантами были приняты меры по силовому разгону и прекращению собрания", – объяснили в ВСУ.

По данным Генштаба, преподавателям не дают возможности уволиться по собственному желанию.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

До полномасштабной войны РФ против Украины Старобельский профессиональный колледж ЛНАУ работал в селе Веселое Луганской области.