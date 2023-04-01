В районе Бахмута, Авдеевки и Марьинки идут наиболее ожесточенные бои – Генштаб ВСУ

"Противник сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий на лиманском, бахмутском, авдеевском и марьинском направлениях. За эти сутки подразделения сил обороны Украины отбили более 50 атак противника. Самыми ожесточенными остаются бои за районы населенных пунктов Бахмут, Авдеевка и Марьинка", – говорится в сообщении.
Украинские военные рассказали, что на лиманском направлении "противник вел безуспешные наступательные действия в районах южнее Кременной и Верхнекаменского", а на авдеевском и марьинском – в районе Авдеевки, Северного, Первомайского и Марьинки.
"На бахмутском направлении враг не прекращает штурм города Бахмута. Однако наши защитники мужественно удерживают населенный пункт. В то же время противник вел безуспешные наступательные действия в Богдановке Донецкой области", – объяснили в Генштабе ВСУ.
По его данным, на запорожском и херсонском направлениях "противник активных действий не проводил, совершенствовал оборонительные рубежи и позиции", а на шахтерском – активно применял БПЛА для корректировки огня артиллерии.
Обстрелы противник вел на всех направлениях боевых действий.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.
В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе. Ситуация в Бахмуте "крайне напряженная", сообщал командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский 28 февраля 2023 года. Бои за Бахмут продолжаются восьмой месяц.