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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В районе Бахмута, Авдеевки и Марьинки идут наиболее ожесточенные бои – Генштаб ВСУ

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Враг атакует на четырех направлениях, отмечает Генштаб ВСУ
Враг атакует на четырех направлениях, отмечает Генштаб ВСУ
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Российские оккупанты за последние сутки пытались наступать на четырех направлениях на востоке Украины. Об этом проинформировал 1 апреля в Facebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"Противник сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий на лиманском, бахмутском, авдеевском и марьинском направлениях. За эти сутки подразделения сил обороны Украины отбили более 50 атак противника. Самыми ожесточенными остаются бои за районы населенных пунктов Бахмут, Авдеевка и Марьинка", – говорится в сообщении.

Украинские военные рассказали, что на лиманском направлении "противник вел безуспешные наступательные действия в районах южнее Кременной и Верхнекаменского", а на авдеевском и марьинском – в районе Авдеевки, Северного, Первомайского и Марьинки.

"На бахмутском направлении враг не прекращает штурм города Бахмута. Однако наши защитники мужественно удерживают населенный пункт. В то же время противник вел безуспешные наступательные действия в Богдановке Донецкой области", – объяснили в Генштабе ВСУ.

По его данным, на запорожском и херсонском направлениях "противник активных действий не проводил, совершенствовал оборонительные рубежи и позиции", а на шахтерском – активно применял БПЛА для корректировки огня артиллерии.

Обстрелы противник вел на всех направлениях боевых действий.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02iuVENqYbPWYsmDuE8GA2B4GEN5i1JYWRK9dL2QZFKAtDn8c9mAvWy8ibJDVLWSKxl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе. Ситуация в Бахмуте "крайне напряженная", сообщал командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский 28 февраля 2023 года. Бои за Бахмут продолжаются восьмой месяц.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: война, Донбасс, Генштаб ВСУ, военные, штурм, оборона, Марьинка, Авдеевка, вторжение, ВСУ, обстрелы, наступление, война России против Украины, Бахмут, российские оккупанты
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