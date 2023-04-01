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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Силы обороны Украины за сутки ликвидировали около 630 оккупантов – Генштаб ВСУ

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Украинские военные уничтожили за сутки один танк, восемь артиллерийских систем и одну РСЗО
Украинские военные уничтожили за сутки один танк, восемь артиллерийских систем и одну РСЗО
Фото: EPA

Украинские военные с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину ликвидировали около 173 990 российских оккупантов (+630 за последние сутки). Об этом сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины в Facebook 1 апреля.

Другие потери оккупантов составили:

  • танки – 3616 (+1);
  • боевые бронированные машины – 6981 (+4);
  • артиллерийские системы – 2683 (+8);
  • РСЗО – 527 (+1);
  • средства ПВО – 279 (+1);
  • самолеты – 306;
  • вертолеты – 291;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2248;
  • крылатые ракеты – 911;
  • корабли /катера – 18;
  • автомобильная техника и автоцистерны – 5528 (+7);
  • специальная техника – 296 (+2).

В Генштабе отметили, что данные уточняются.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0YwmSowtyk7gjdWpitdx9w8NKDcX35exdLb3cCB4ps2ZCoi42Tu3Y1zREooq9Xjhwl

Контекст:

РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе. В частности, россияне регулярно штурмуют Бахмут. 

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, танки, вертолет, самолеты, война России против Украины, потери армии России, погибшие российские военные
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