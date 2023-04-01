Украинская авиация нанесла за сутки 10 ударов по позициям российских войск – Генштаб ВСУ

"Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили ltdznm районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, склад горюче-смазочных материалов, два зенитно-ракетных комплекса, артиллерийское подразделение на огневой позиции, а также станцию радиоэлектронной борьбы", – сообщили в Генштабе.

Контекст: Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на 31 марта 2023 года, составили около 173 360 военных, 3615 танков, 306 самолетов, 291 вертолет и 18 кораблей и катеров, включая флагман Черноморского флота России ракетный крейсер "Москва".