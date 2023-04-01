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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинская авиация нанесла за сутки 10 ударов по позициям российских войск – Генштаб ВСУ

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Украинская авиация продолжила наносить удары по оккупантам
Украинская авиация продолжила наносить удары по оккупантам
Фото: EPA

Украинская авиация за сутки нанесла 10 ударов по районам сосредоточения российских окупантов. Об этом сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины 1 апреля в Facebook.

"Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили ltdznm районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, склад горюче-смазочных материалов, два зенитно-ракетных комплекса, артиллерийское подразделение на огневой позиции, а также станцию радиоэлектронной борьбы", – сообщили в Генштабе.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0fXEjWdYehd5ZG1wm7bscQHFH9y35jXr3BeSNAJJQBPo7qKVRbTxhFGTBwXXFRDaql

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года.

Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на 31 марта 2023 года, составили около 173 360 военных, 3615 танков, 306 самолетов, 291 вертолет и 18 кораблей и катеров, включая флагман Черноморского флота России ракетный крейсер "Москва".

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, Генштаб ВСУ, авиация, артиллерия, война России против Украины, потери армии России
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