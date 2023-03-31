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ВОЙНА В УКРАИНЕ

РФ потеряла в войне с Украиной не менее шести радиолокационных комплексов "Зоопарк", восстановить их будет сложно из-за санкций – британская разведка

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В Украине подтверждено уничтожение нескольких российских "Зоопарков"
В Украине подтверждено уничтожение нескольких российских "Зоопарков"
Фото: wikipedia.org (иллюстративное)

Российские оккупанты утратили в Украине по меньшей мере шесть комплексов радиолокационной разведки и контроля "Зоопарк-1М". Об этом говорится в отчете британской разведки, опубликованном в Twitter Объединенного Королевства 31 марта.

В частности, кадры уничтожения одного из российских "Зоопарков" в районе оккупированного Донецка украинские Силы специальных операций опубликовали 23 марта.

Вероятно, в Украине у оккупантов осталось очень ограниченное количество таких комплексов, предполагают в отчете. 

"Постоянным элементом военных действий были усилия обеих сторон по нейтрализации контрбатарейных радаров противника. Эти системы относительно немногочисленны, но являются значительным фактором увеличения силы. Они позволяют командирам быстро обнаруживать и поражать артиллерию противника. Однако, имея активную электромагнитную сигнатуру, они уязвимы для обнаружения и уничтожения", – отмечают в британской разведке.

Восстановление контрбатарейных радиолокационных станций является одним из ключевых приоритетов для обеих сторон, говорится в отчете.

"Но Россия, вероятно, будет испытывать трудности, поскольку эти системы зависят от поставок высокотехнологичной электроники, которые были нарушены из-за санкций", – сказано в сообщении.

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года.

Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на 31 марта 2023 года, составили около 173 360 военных, 3615 танков, 306 самолетов, 291 вертолет, 294 единицы спецтехники и 18 кораблей и катеров.

Теги: Великобритания, санкции, военная техника, разведка, война России против Украины, потери армии России
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