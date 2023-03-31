РФ потеряла в войне с Украиной не менее шести радиолокационных комплексов "Зоопарк", восстановить их будет сложно из-за санкций – британская разведка

В частности, кадры уничтожения одного из российских "Зоопарков" в районе оккупированного Донецка украинские Силы специальных операций опубликовали 23 марта.

Вероятно, в Украине у оккупантов осталось очень ограниченное количество таких комплексов, предполагают в отчете.

"Постоянным элементом военных действий были усилия обеих сторон по нейтрализации контрбатарейных радаров противника. Эти системы относительно немногочисленны, но являются значительным фактором увеличения силы. Они позволяют командирам быстро обнаруживать и поражать артиллерию противника. Однако, имея активную электромагнитную сигнатуру, они уязвимы для обнаружения и уничтожения", – отмечают в британской разведке.

(2/4) Efforts by both sides to neutralise their opponent’s counter-battery radars have been a constant element of the conflict. These systems are relatively few in number but are a significant force multiplier. They allow commanders to rapidly locate and strike enemy artillery. — Ministry of Defence * (@DefenceHQ) March 31, 2023

Восстановление контрбатарейных радиолокационных станций является одним из ключевых приоритетов для обеих сторон, говорится в отчете.

"Но Россия, вероятно, будет испытывать трудности, поскольку эти системы зависят от поставок высокотехнологичной электроники, которые были нарушены из-за санкций", – сказано в сообщении.

(4/4) Regenerating counter-battery radar fleets is likely a key priority for both sides, but Russia will likely struggle because the systems rely on supplies of high-tech electronics which have been disrupted by sanctions. — Ministry of Defence * (@DefenceHQ) March 31, 2023