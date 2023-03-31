РФ потеряла в войне с Украиной не менее шести радиолокационных комплексов "Зоопарк", восстановить их будет сложно из-за санкций – британская разведка

В частности, кадры уничтожения одного из российских "Зоопарков" в районе оккупированного Донецка украинские Силы специальных операций опубликовали 23 марта.
Вероятно, в Украине у оккупантов осталось очень ограниченное количество таких комплексов, предполагают в отчете.
"Постоянным элементом военных действий были усилия обеих сторон по нейтрализации контрбатарейных радаров противника. Эти системы относительно немногочисленны, но являются значительным фактором увеличения силы. Они позволяют командирам быстро обнаруживать и поражать артиллерию противника. Однако, имея активную электромагнитную сигнатуру, они уязвимы для обнаружения и уничтожения", – отмечают в британской разведке.
(2/4) Efforts by both sides to neutralise their opponent’s counter-battery radars have been a constant element of the conflict. These systems are relatively few in number but are a significant force multiplier. They allow commanders to rapidly locate and strike enemy artillery.— Ministry of Defence * (@DefenceHQ) March 31, 2023
Восстановление контрбатарейных радиолокационных станций является одним из ключевых приоритетов для обеих сторон, говорится в отчете.
"Но Россия, вероятно, будет испытывать трудности, поскольку эти системы зависят от поставок высокотехнологичной электроники, которые были нарушены из-за санкций", – сказано в сообщении.
(4/4) Regenerating counter-battery radar fleets is likely a key priority for both sides, but Russia will likely struggle because the systems rely on supplies of high-tech electronics which have been disrupted by sanctions.— Ministry of Defence * (@DefenceHQ) March 31, 2023
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года.
Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на 31 марта 2023 года, составили около 173 360 военных, 3615 танков, 306 самолетов, 291 вертолет, 294 единицы спецтехники и 18 кораблей и катеров.