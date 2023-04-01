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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Войска РФ усилили контрразведывательный режим в Луганской области после успешных действий ВСУ – Генштаб

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Часть Луганской области находится под российской оккупацией
Часть Луганской области находится под российской оккупацией 
Фото: EPA

Российские оккупанты усилили контрразведывательный режим в Луганской области после успешных действий украинских военных. Об этом сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины 1 апреля в Facebook.

"После эффективного огневого поражения районов сосредоточения живой силы и техники противника, в Троицком районе Луганской области оккупанты усилили контрразведывательный режим. Проводится проверка местных жителей, в отдельных населенных пунктах отключена мобильная связь", – говорится в сообщении.

Также, по данным Генштаба, оккупанты выселяют жителей Луганской области из домов, чтобы поселить там российских военных.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0fXEjWdYehd5ZG1wm7bscQHFH9y35jXr3BeSNAJJQBPo7qKVRbTxhFGTBwXXFRDaql

Контекст:

РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.

После полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года оккупанты захватили почти всю Луганскую область. В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. По состоянию на 4 декабря в Луганской области было деоккупировано 13 населенных пунктов, рассказывал тогдашний глава ОВА Сергей Гайдай.

14 января 2023 года он заявил, что силы обороны Украины постепенно сдвигают линию фронта в направлении Кременной.

16 марта Гайдай сообщил, что под контролем Украины находится до 5% территории Луганской области. "За две недели, плюс-минус, у нас уже доедет вся та западная помощь, сформируются уже ударные группировки и будет определенное контрнаступление, наступательная операция. Но где именно – пусть знает и планирует наше военное руководство", – отметил он.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, Луганская область, Генштаб ВСУ, Троицкое, война России против Украины
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