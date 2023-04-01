В войне на стороне Украины погибли уже 40 бойцов родом из Грузии

По подсчетам журналистов, с 24 февраля 2022 года погибли 40 бойцов из Грузии, которые воевали за Украину. Среди них граждане Грузии и грузины, которые имели также украинское гражданство.
Среди последних стало известно о гибели 29-летнего Михеила Мазанашвили родом из-под Гори. В последние годы он жил в Украине и имел здесь семью. Он погиб в боях под Бахмутом Донецкой области.
На стороне Украины, помимо самих украинцев, воюют и иностранцы в рядах интернационального легиона. О его создании президент Украины Владимир Зеленский объявил на четвертый день полномасштабного вторжения РФ, 27 февраля 2022 года. Он призвал иностранных граждан "присоединиться к защите безопасности в Европе и мире".
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил в марте, что в Украину едут добровольцы из 52 стран мира, которые присоединятся к интернациональному легиону для борьбы с вторжением России. Он отметил, что украинские власти получили около 20 тыс. заявок от них.
В июне спикер легиона сообщил, что к интернациональному легиону обороны Украины присоединились добровольцы со всех континентов, но не назвал их точное количество. "У нас есть представители 55 стран со всех континентов, даже таких далеких, как Бразилия, Южная Корея, Австралия", – сказал он.