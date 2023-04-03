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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Маляр заявила, что оккупанты распространяют "смешной фейк" о "методичке" для украинских СМИ по боям за Бахмут и штрафам за отступление от нее

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Маляр развенчала очередной российский фейк, связанный с Бахмутом
Маляр развенчала очередной российский фейк, связанный с Бахмутом
Фото: Міністерство оборони України / Facebook

Российские оккупанты сочинили фейк о якобы существовании "методички" для украинских СМИ с правилами освещения ситуацию в Бахмуте. Фото распространяемой оккупантами листовки с дезинформацией заместитель министра обороны Украины Анна Маляр обнародовала 3 апреля в Telegram, заметив, что "враг распространяет смешной фейк".

В листовке, напечатанной на украинском языке, украинским медиа якобы предписывается обязательно указывать, что ВСУ дают достойный отпор врагу и проявляют героизм, заявлять, что продвижение россиян под Бахмутом – временное и не отвечает правилам ведения войны; подчеркивать техническое превосходство ВСУ над противником и рассказывать, что население Бахмута поддерживает ВСУ и ждет полного освобождения.

При этом в так называемой фейковой "методичке" содержится ряд запретов. Среди прочего запрещено упоминать о потерях украинских сил; положительно высказываться об оккупантах, ссылаться на то, что ВСУ воюют устаревшим вооружением, и сомневаться в победе украинских защитников в боях за город.

В листовке указано, что за нарушение этих запретов предусматривается штраф в 8 тыс. грн.

Маляр подчеркнула, что позиция ВСУ и Украины по Бахмуту – публичная и не нуждается в подобных "методичках".

Она добавила, что президент Украины Владимир Зеленский ежедневно публикует вечерние обращения, каждый день выходит сводка Генштаба ВСУ и позиция Минобороны Украины, где в том числе сообщается о ходе боев за Бахмут.

К тому же, напомнила она, официальную информацию постоянно сообщают пресс-офицеры – спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый, глава объединенного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов, начальник объединенного пресс-центра сил обороны таврийского направления полковник Вооруженных сил Украины Алексей Дмитрашковский.

2 марта Маляр рассказывала, что российская пропаганда разгоняет тезис о якобы отсутствии стратегической необходимости для ВСУ в обороне Бахмута. Она предупреждала, что это – информационная спецоперация оккупантов.

10 марта замглавы Минобороны Украины рассказала о новой информационной атаке россиян, связанной с темой Бахмута, целью которой была попытка инициировать в украинском обществе дискуссию о том, "стоит ли защищать Бахмут", и дискредитация украинского военного руководства.

29 марта она развенчала очередные "психологические трюки" российской пропаганды, объяснив, что "бои за Бахмут – это не апокалипсис".

Контекст:

Интенсивные бои в районе Бахмута начались в июле 2022 года и продолжаются до сих пор. В Генштабе ВСУ отмечали, что на захват Бахмута РФ бросила самые подготовленные части регулярных войск и вагнеровцев, большая часть артиллерии оккупантов сосредоточена именно на этом направлении.

Президент Украины Владимир Зеленский в начале февраля заявлял, что "сдавать Бахмут никто не будет". Он отмечал, что если россияне возьмут Бахмут, то они захотят "пойти дальше".

6 марта на заседании ставки верховного главнокомандующего руководство армии выступило за продолжение оборонительной операции в Бахмуте. 15 марта на еще одном заседании ставки, по словам Зеленского, мнение участников было по-прежнему единодушным: усиливать оборону Бахмута и уничтожать оккупантов максимально.

Оборонная операция в районе Бахмута имеет важнейшее стратегическое значение для сдерживания российских оккупантов и является ключевой в устойчивости обороны всего фронта, подчеркнул 14 марта главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

26 марта Залужный сообщил, что ситуацию на этом направлении удается стабилизировать.

2 апреля Маляр заявила, что обстановка вокруг Бахмута остается очень напряженной, и российских оккупантов не останавливают даже "несоизмеримо высокие потери".

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