Маляр заявила, что оккупанты распространяют "смешной фейк" о "методичке" для украинских СМИ по боям за Бахмут и штрафам за отступление от нее

В листовке, напечатанной на украинском языке, украинским медиа якобы предписывается обязательно указывать, что ВСУ дают достойный отпор врагу и проявляют героизм, заявлять, что продвижение россиян под Бахмутом – временное и не отвечает правилам ведения войны; подчеркивать техническое превосходство ВСУ над противником и рассказывать, что население Бахмута поддерживает ВСУ и ждет полного освобождения.

При этом в так называемой фейковой "методичке" содержится ряд запретов. Среди прочего запрещено упоминать о потерях украинских сил; положительно высказываться об оккупантах, ссылаться на то, что ВСУ воюют устаревшим вооружением, и сомневаться в победе украинских защитников в боях за город.

В листовке указано, что за нарушение этих запретов предусматривается штраф в 8 тыс. грн.

Маляр подчеркнула, что позиция ВСУ и Украины по Бахмуту – публичная и не нуждается в подобных "методичках".

Она добавила, что президент Украины Владимир Зеленский ежедневно публикует вечерние обращения, каждый день выходит сводка Генштаба ВСУ и позиция Минобороны Украины, где в том числе сообщается о ходе боев за Бахмут.

К тому же, напомнила она, официальную информацию постоянно сообщают пресс-офицеры – спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый, глава объединенного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов, начальник объединенного пресс-центра сил обороны таврийского направления полковник Вооруженных сил Украины Алексей Дмитрашковский.

2 марта Маляр рассказывала, что российская пропаганда разгоняет тезис о якобы отсутствии стратегической необходимости для ВСУ в обороне Бахмута. Она предупреждала, что это – информационная спецоперация оккупантов.

10 марта замглавы Минобороны Украины рассказала о новой информационной атаке россиян, связанной с темой Бахмута, целью которой была попытка инициировать в украинском обществе дискуссию о том, "стоит ли защищать Бахмут", и дискредитация украинского военного руководства.

29 марта она развенчала очередные "психологические трюки" российской пропаганды, объяснив, что "бои за Бахмут – это не апокалипсис".