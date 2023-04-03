"Спокойно реагируйте на фейки". Ермак опроверг "взятие" Бахмута оккупантами

"Бахмут – это Украина. Спокойно реагируйте на фейки тех, кто выдумывает "пабеду", которой в реальности нет", – посоветовал Ермак.
Вечером 2 апреля основатель российской ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что его наемники подняли якобы над городской администрацией Бахмута российский флаг и флаг "Вагнера". Таким образом, по его утверждению, якобы вагнеровцы "юридически взяли Бахмут".
Интенсивные бои в районе Бахмута начались в июле 2022 года и продолжаются до сих пор. В Генштабе ВСУ отмечали, что на захват Бахмута РФ бросила самые подготовленные части регулярных войск и вагнеровцев, большая часть артиллерии оккупантов сосредоточена именно на этом направлении.
Президент Украины Владимир Зеленский в начале февраля заявлял, что "сдавать Бахмут никто не будет". Он отмечал, что если россияне возьмут Бахмут, то они захотят "пойти дальше".
6 марта на заседании ставки верховного главнокомандующего руководство армии выступило за продолжение оборонительной операции в Бахмуте. 15 марта на еще одном заседании ставки, по словам Зеленского, мнение участников было по-прежнему единодушным: усиливать оборону Бахмута и уничтожать оккупантов максимально.
Оборонная операция в районе Бахмута имеет важнейшее стратегическое значение для сдерживания российских оккупантов и является ключевой в устойчивости обороны всего фронта, подчеркнул 14 марта главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
26 марта Залужный сообщил, что ситуацию на этом направлении удается стабилизировать.