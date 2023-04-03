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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Сырский о "взятии" Бахмута вагнеровцами: Враг слабеет и пытается прикрыть свои провалы фейками

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Сырский постоянно встречается с защитниками Бахмута, которые разрушили миф о непобедимости россиян
Сырский постоянно встречается с защитниками Бахмута, которые разрушили миф о непобедимости россиян
Фото: Сирський / Telegram

На бахмутском направлении ВСУ разрушили мифы о непобедимости российских наемников и элитных частей. Об этом командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины генерал-полковник Александр Сырский заявил 3 апреля в Telegram.

"Постоянно работаю с подразделениями, выполняющими задачи в самых горячих точках передовой [на бахмутском направлении]. Встретился с солдатами и командирами, разрушившими миф о непобедимости вагнеровцев и российских десантников", – сообщил командующий.

Он пояснил, что от того, что каждый воин делает прямо сейчас на своем участке фронта на передовой, зависит движение вперед всей украинской армии. Кроме того, представитель ВСУ прокомментировал российский вброс о якобы захвате наемниками ЧВК "Вагнер" Бахмута Донецкой области.

"Враг слабеет и пытается прикрыть свои провалы новыми и новыми фейками о взятии Бахмута. Но правда в том, что удачная работа Вооруженных сил Украины опровергает все старания российских пропагандистов. Мы их одолеем. Это наша земля. А Бахмут – это Украина", – подытожил Сырский.

Вечером 2 апреля основатель российской ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что его наемники подняли якобы над городской администрацией Бахмута российский флаг и флаг "Вагнера". Таким образом, по его утверждению, якобы вагнеровцы "юридически взяли Бахмут".

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак назвал информацию о "взятии" Бахмута фейком. Спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил, что вагнеровцы "ничего не захватили и, мягко говоря, очень далеки от этого".

Контекст:

Интенсивные бои в районе Бахмута начались в июле 2022 года и продолжаются до сих пор. В Генштабе ВСУ отмечали, что на захват Бахмута РФ бросила самые подготовленные части регулярных войск и вагнеровцев, большая часть артиллерии оккупантов сосредоточена именно на этом направлении.

Президент Украины Владимир Зеленский в начале февраля заявлял, что "сдавать Бахмут никто не будет". Он отмечал, что если россияне возьмут Бахмут, то они захотят "пойти дальше".

6 марта на заседании ставки верховного главнокомандующего руководство армии выступило за продолжение оборонительной операции в Бахмуте. 15 марта на еще одном заседании ставки, по словам Зеленского, мнение участников было по-прежнему единодушным: усиливать оборону Бахмута и уничтожать оккупантов максимально.

Оборонная операция в районе Бахмута имеет важнейшее стратегическое значение для сдерживания российских оккупантов и является ключевой в устойчивости обороны всего фронта, подчеркнул 14 марта главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

26 марта Залужный сообщил, что ситуацию на этом направлении удается стабилизировать.

28 марта Сырский отмечал, что российские оккупанты бросили на захват Бахмута все свои лучшие подразделения. 2 апреля заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что обстановка вокруг Бахмута остается очень напряженной и российских оккупантов не останавливают даже "несоизмеримо высокие потери".

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