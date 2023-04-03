Сырский о "взятии" Бахмута вагнеровцами: Враг слабеет и пытается прикрыть свои провалы фейками

Сырский постоянно встречается с защитниками Бахмута, которые разрушили миф о непобедимости россиян Фото: Сирський / Telegram

"Постоянно работаю с подразделениями, выполняющими задачи в самых горячих точках передовой [на бахмутском направлении]. Встретился с солдатами и командирами, разрушившими миф о непобедимости вагнеровцев и российских десантников", – сообщил командующий.

Он пояснил, что от того, что каждый воин делает прямо сейчас на своем участке фронта на передовой, зависит движение вперед всей украинской армии. Кроме того, представитель ВСУ прокомментировал российский вброс о якобы захвате наемниками ЧВК "Вагнер" Бахмута Донецкой области.

"Враг слабеет и пытается прикрыть свои провалы новыми и новыми фейками о взятии Бахмута. Но правда в том, что удачная работа Вооруженных сил Украины опровергает все старания российских пропагандистов. Мы их одолеем. Это наша земля. А Бахмут – это Украина", – подытожил Сырский.

Вечером 2 апреля основатель российской ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что его наемники подняли якобы над городской администрацией Бахмута российский флаг и флаг "Вагнера". Таким образом, по его утверждению, якобы вагнеровцы "юридически взяли Бахмут".

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак назвал информацию о "взятии" Бахмута фейком. Спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил, что вагнеровцы "ничего не захватили и, мягко говоря, очень далеки от этого".