"Очень далеки от этого". ВСУ опровергли заявления оккупантов о "захвате" Бахмута, он – украинский

Об этом 3 апреля в комментарии Reuters сообщил спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

Основатель ЧВК "Вагнер", участвующей в российской войне против Украины, Евгений Пригожин заявлял, что поздно вечером накануне над городской администрацией Бахмута подняли российский флаг и флаг "Вагнера".

В опубликованном пресс-службой Пригожина видео он утверждал, что оккупанты взяли "весь центральный квартал", а "в западных кварталах остался противник", то есть украинские военные.

Видео было снято на фоне руин, каких-либо привязок к конкретной местности в нем нет.

Череватый подтвердил, что бои идут у здания горадминистрации, но "в юридическом смысле [оккупанты] ничего не захватили".

По его словам, "Бахмут – украинский" – "они ничего не захватили и, мягко говоря, очень далеки от этого".

Информацию о якобы "взятии" Бахмута оккупантами в Офисе президента Украины назвали фейком.