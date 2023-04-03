"Очень далеки от этого". ВСУ опровергли заявления оккупантов о "захвате" Бахмута, он – украинский

Об этом 3 апреля в комментарии Reuters сообщил спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.
Основатель ЧВК "Вагнер", участвующей в российской войне против Украины, Евгений Пригожин заявлял, что поздно вечером накануне над городской администрацией Бахмута подняли российский флаг и флаг "Вагнера".
В опубликованном пресс-службой Пригожина видео он утверждал, что оккупанты взяли "весь центральный квартал", а "в западных кварталах остался противник", то есть украинские военные.
Видео было снято на фоне руин, каких-либо привязок к конкретной местности в нем нет.
Череватый подтвердил, что бои идут у здания горадминистрации, но "в юридическом смысле [оккупанты] ничего не захватили".
По его словам, "Бахмут – украинский" – "они ничего не захватили и, мягко говоря, очень далеки от этого".
Информацию о якобы "взятии" Бахмута оккупантами в Офисе президента Украины назвали фейком.
Интенсивные бои в районе Бахмута начались в июле 2022 года и продолжаются до сих пор. В Генштабе ВСУ отмечали, что на захват Бахмута РФ бросила самые подготовленные части регулярных войск и вагнеровцев, большая часть артиллерии оккупантов сосредоточена именно на этом направлении.
Президент Украины Владимир Зеленский в начале февраля 2023 года заявлял, что "сдавать Бахмут никто не будет". Он отмечал, что если россияне возьмут Бахмут, то они захотят "пойти дальше".
6 марта на заседании ставки верховного главнокомандующего руководство армии выступило за продолжение оборонительной операции в Бахмуте. 15 марта на еще одном заседании ставки, по словам Зеленского, мнение участников было по-прежнему единодушным: усиливать оборону Бахмута и уничтожать оккупантов максимально.
Оборонная операция в районе Бахмута имеет важнейшее стратегическое значение для сдерживания российских оккупантов и является ключевой в устойчивости обороны всего фронта, подчеркнул 14 марта главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
26 марта Залужный сообщил, что ситуацию на этом направлении удается стабилизировать.