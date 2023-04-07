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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Авиация ВСУ за сутки нанесла девять ударов по районам сосредоточения россиян, оккупанты совершили два ракетных пуска – Генштаб

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Украинские пилоты 7 апреля нанесли девять авиаударов по районам сосредоточения оккупантов, отметили в Генштабе ВСУ
Украинские пилоты 7 апреля нанесли девять авиаударов по районам сосредоточения оккупантов, отметили в Генштабе ВСУ
Фото: Збройні Сили України / The Armed Forces of Ukraine / Facebook

Авиация сил обороны Украины за сутки 7 апреля нанесла девять ударов по районам сосредоточения российских оккупантов.

Об этом 7 апреля в вечерней сводке, опубликованной в Facebook, проинформировал Генштаб ВСУ.

Кроме того, в районе Марьинки Донецкой области был уничтожен российский штурмовик Су-25.

"Подразделения ракетных войск и артиллерии в свою очередь уничтожили склад боеприпасов врага", – сказано в сообщении.

В то же время оккупанты за сутки нанесли два ракетных и 14 авиаударов по территории Украины, указали в Генштабе ВСУ.

"[Враг] совершил более 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и гражданской инфраструктуре населенных пунктов", – говорится в сообщении.

В Генштабе ВСУ предупредили о высокой вероятности нанесения оккупантами ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid08CCjtXPDCf7daRkqPPQRpTNQXZtXzHmZL56g8tmc33arsgvuiJqhjjZyrwmbNmjVl

Контекст:

РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе.

Теги: Россия, Украина, Генштаб ВСУ, авиация, боеприпасы, артиллерия, ВСУ, обстрелы, авиаудар, война России против Украины, ракеты, инфраструктура, население, российские оккупанты
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