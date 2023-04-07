Авиация ВСУ за сутки нанесла девять ударов по районам сосредоточения россиян, оккупанты совершили два ракетных пуска – Генштаб

Об этом 7 апреля в вечерней сводке, опубликованной в Facebook, проинформировал Генштаб ВСУ.
Кроме того, в районе Марьинки Донецкой области был уничтожен российский штурмовик Су-25.
"Подразделения ракетных войск и артиллерии в свою очередь уничтожили склад боеприпасов врага", – сказано в сообщении.
В то же время оккупанты за сутки нанесли два ракетных и 14 авиаударов по территории Украины, указали в Генштабе ВСУ.
"[Враг] совершил более 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и гражданской инфраструктуре населенных пунктов", – говорится в сообщении.
В Генштабе ВСУ предупредили о высокой вероятности нанесения оккупантами ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины.
РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.
В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе.