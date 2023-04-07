Авиация ВСУ за сутки нанесла девять ударов по районам сосредоточения россиян, оккупанты совершили два ракетных пуска – Генштаб

Украинские пилоты 7 апреля нанесли девять авиаударов по районам сосредоточения оккупантов, отметили в Генштабе ВСУ Фото: Збройні Сили України / The Armed Forces of Ukraine / Facebook

Об этом 7 апреля в вечерней сводке, опубликованной в Facebook, проинформировал Генштаб ВСУ.

Кроме того, в районе Марьинки Донецкой области был уничтожен российский штурмовик Су-25.

"Подразделения ракетных войск и артиллерии в свою очередь уничтожили склад боеприпасов врага", – сказано в сообщении.

В то же время оккупанты за сутки нанесли два ракетных и 14 авиаударов по территории Украины, указали в Генштабе ВСУ.

"[Враг] совершил более 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и гражданской инфраструктуре населенных пунктов", – говорится в сообщении.

В Генштабе ВСУ предупредили о высокой вероятности нанесения оккупантами ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины.