Россияне за сутки нанесли более 70 ударов по Украине и десятки раз использовали артиллерию – Генштаб ВСУ

Также враг совершил 53 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и гражданской инфраструктуре населенных пунктов и обстреляли из артиллерии десятки сел и городов в Донецкой, Луганской, Харьковской, Черниговской, Сумской, Запорожской, Херсонской областей.

"Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов продолжает оставаться высокой по всей территории Украины", – предупредили в Генштабе.