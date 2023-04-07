Россияне за сутки нанесли более 70 ударов по Украине и десятки раз использовали артиллерию – Генштаб ВСУ

Также враг совершил 53 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и гражданской инфраструктуре населенных пунктов и обстреляли из артиллерии десятки сел и городов в Донецкой, Луганской, Харьковской, Черниговской, Сумской, Запорожской, Херсонской областей.
"Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов продолжает оставаться высокой по всей территории Украины", – предупредили в Генштабе.
РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.
В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе.