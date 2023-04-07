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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Сильный шторм заставил оккупантов снять с дежурства в Черном море все носители "Калибров" – ОК "Юг"

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В Черном море дежурят российские корабли, но среди них нет носителей "Калибров"
В Черном море дежурят российские корабли, но среди них нет носителей "Калибров"
Фото: mil.ru (архив)

Из-за мощного шторма в Черном море все носители российских крылатых ракет "Калибр" заведены в пункты базирования, сообщил 6 апреля в Telegram спикер оперативного командования Вооруженных сил Украины "Юг" Владислав Назаров.

Спикер добавил, что в Черном море корабельная группировка российского флота на вечер 6 апреля состоит из девяти кораблей, маневрирующих у юго-восточного побережья временно оккупированного Крыма.

"Принимая во внимание развитие оперативной обстановки, угроза ракетных или дроновых ударов не исключена. Хотя активности вражеской авиации пока не наблюдается, сигналы воздушной тревоги игнорировать не стоит", – призвал Назаров.

Весной максимальное количество "Калибров" на боевом дежурстве в Черном море фиксировалось 5 апреля – шесть ракетоносителей (до 40 ракет).

1 марта в Черном море дежурили пять российских носителей (32 ракеты). Такое же возможное количество крылатых ракет было у оккупантов на дежурстве 16 марта. 8 марта, наоборот, на дежурстве у оккупантов не было ни одного ракетоносителя – и такой картины не наблюдалось до этого 13 дней.

По данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, вечером 20 марта взрыв в Джанкое уничтожил российские крылатые ракеты "Калибр НК" морского базирования, используемые оккупантами для ударов по Украине, во время их транспортировки по железной дороге. После этого 21 марта в Черном море снова не было на дежурстве ни одного носителя "Калибров".

В конце марта несколько дней подряд на дежурстве в Черном море находилась только одна подводная лодка оккупантов с четырьмя (максимум) "Калибрами" на боевом дежурстве, пока 31 марта ЧФ РФ не вывел на дежурство еще один надводный ракетоноситель.

Контекст:

Россия с начала полномасштабного вторжения, с февраля 2022 года, и по конец февраля 2023 года нанесла по Украине почти 5 тыс. ракетных и 3,5 тыс. авиационных ударов, а также еще около 1,1 тыс. ударов с использованием БПЛА. После этого были новые атаки.

Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал 10 марта во время встречи с министром обороны Норвегии Бьорном Арильдом Грамом, что с начала войны в ходе массированных атак РФ выпустила по Украине 821 баллистическую и крылатую ракету.

С сентября 2022 года, то есть после начала массированных российских атак на критическую инфраструктуру Украины, силы противовоздушной обороны Украины сбили до 700 ракет оккупантов и около 650 дронов-камикадзе, рассказал 15 марта в эфире национального телемарафона спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Прошлой осенью и зимой оккупанты атаковали в основном энергетическую инфраструктуру Украины, пытаясь вывести ее из строя, им это не удалось, и теперь они меняют тактику, заявили в Главном управлении разведки Минобороны Украины. "Россияне сейчас будут несколько переориентировать направления нанесения ударов. Это могут быть и военные объекты, и концентрация войск, и система логистики наших группировок", – сказал представитель ГУР Вадим Скибицкий.

Теги: Россия, Украина, Черное море, Черноморский флот РФ, авиация, корабль, подводная лодка, ВСУ, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, ракеты, ракета, корабли, крылатая ракета, российские оккупанты
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