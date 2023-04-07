Сильный шторм заставил оккупантов снять с дежурства в Черном море все носители "Калибров" – ОК "Юг"

В Черном море дежурят российские корабли, но среди них нет носителей "Калибров" Фото: mil.ru (архив)

Спикер добавил, что в Черном море корабельная группировка российского флота на вечер 6 апреля состоит из девяти кораблей, маневрирующих у юго-восточного побережья временно оккупированного Крыма.

"Принимая во внимание развитие оперативной обстановки, угроза ракетных или дроновых ударов не исключена. Хотя активности вражеской авиации пока не наблюдается, сигналы воздушной тревоги игнорировать не стоит", – призвал Назаров.

Весной максимальное количество "Калибров" на боевом дежурстве в Черном море фиксировалось 5 апреля – шесть ракетоносителей (до 40 ракет).

1 марта в Черном море дежурили пять российских носителей (32 ракеты). Такое же возможное количество крылатых ракет было у оккупантов на дежурстве 16 марта. 8 марта, наоборот, на дежурстве у оккупантов не было ни одного ракетоносителя – и такой картины не наблюдалось до этого 13 дней.

По данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, вечером 20 марта взрыв в Джанкое уничтожил российские крылатые ракеты "Калибр НК" морского базирования, используемые оккупантами для ударов по Украине, во время их транспортировки по железной дороге. После этого 21 марта в Черном море снова не было на дежурстве ни одного носителя "Калибров".

В конце марта несколько дней подряд на дежурстве в Черном море находилась только одна подводная лодка оккупантов с четырьмя (максимум) "Калибрами" на боевом дежурстве, пока 31 марта ЧФ РФ не вывел на дежурство еще один надводный ракетоноситель.