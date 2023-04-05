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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты вывели в Черное море уже 15 судов, из них шесть – ракетоносители – ОК "Юг"

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В ВСУ предупреждают о чрезвычайно высокой угрозе ракетного удара РФ
В ВСУ предупреждают о чрезвычайно высокой угрозе ракетного удара РФ
Фото: flot.com

Корабельная группировка страны-агрессора России в Черном море 5 апреля увеличилась. Об этом спикер оперативного командования Вооруженный сил Украины "Юг" Владислав Назаров сообщил 5 апреля в Telegram.

По его словам, на фоне активности вражеской авиации на юго-восточном направлении, враг вывел в ЧМ 15 боевых судов. Среди них –  6 ракетоносителей, 2 из которых – подводные.

"Это может свидетельствовать о чрезвычайно высокой угрозе ракетного удара. При максимальном снаряжении общий залп "Калибров" может достигать 4️0 ракет", – написал Назаров.

Он отметил, что, вероятно, не все ракетоносители оснащены снарядами. Однако, к сигналам воздушной тревоги следует относиться ответственно и реагировать оперативно, считает спикер оперативного командования "Юг".

Контекст:

Россия с начала полномасштабного вторжения, с февраля 2022 года, и по конец февраля 2023 года нанесла по Украине почти 5 тыс. ракетных и 3,5 тыс. авиационных ударов, а также еще около 1,1 тыс. ударов с использованием БПЛА. После этого были новые атаки.

Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал 10 марта во время встречи с министром обороны Норвегии Бьорном Арильдом Грамом, что с начала войны в ходе массированных атак РФ выпустила по Украине 821 баллистическую и крылатую ракету.

С сентября 2022 года, то есть после начала массированных российских атак на критическую инфраструктуру Украины, силы противовоздушной обороны Украины сбили до 700 ракет оккупантов и около 650 дронов-камикадзе, рассказал 15 марта в эфире национального телемарафона спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Прошлой осенью и зимой оккупанты атаковали в основном энергетическую инфраструктуру Украины, пытаясь вывести ее из строя, им это не удалось, и теперь они меняют тактику, заявили в Главном управлении разведки Минобороны Украины. "Россияне сейчас будут несколько переориентировать направления нанесения ударов. Это могут быть и военные объекты, и концентрация войск, и система логистики наших группировок", – сказал представитель ГУР Вадим Скибицкий.

Теги: Черное море, Черноморский флот РФ, ВСУ, война России против Украины, ракеты, корабли
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