Оккупанты вывели в Черное море уже 15 судов, из них шесть – ракетоносители – ОК "Юг"

По его словам, на фоне активности вражеской авиации на юго-восточном направлении, враг вывел в ЧМ 15 боевых судов. Среди них – 6 ракетоносителей, 2 из которых – подводные.

"Это может свидетельствовать о чрезвычайно высокой угрозе ракетного удара. При максимальном снаряжении общий залп "Калибров" может достигать 4️0 ракет", – написал Назаров.

Он отметил, что, вероятно, не все ракетоносители оснащены снарядами. Однако, к сигналам воздушной тревоги следует относиться ответственно и реагировать оперативно, считает спикер оперативного командования "Юг".