РФ вывела в Черное море три ракетоносителя – ОК "Юг"

"Шторм в море утих, и корабельная группировка врага наращивается. В частности, увеличилось количество ракетоносителей. На данное время мы фиксируем три ракетоносителя: два надводных и один подводный. Суммарный залп "Калибров" может достигать 20. Вероятность ракетного удара растет, угроза очень высокая", – сказала она.

По словам Гуменюк, сейчас активность авиации россиян низкая, но ситуация может динамично меняться.

Весной максимальное количество "Калибров" на боевом дежурстве в Черном море фиксировалось 1 марта – пять носителей (32 ракеты). Такое же возможное количество крылатых ракет было у оккупантов на дежурстве 16 марта. 8 марта, наоборот, на дежурстве у оккупантов не было ни одного ракетоносителя – и такой картины не наблюдалось до этого 13 дней.

По данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, вечером 20 марта взрыв в Джанкое уничтожил российские крылатые ракеты "Калибр НК" морского базирования, используемые оккупантами для ударов по Украине, во время их транспортировки по железной дороге. После этого 21 марта в Черном море снова не было на дежурстве ни одного носителя "Калибров".