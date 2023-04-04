РФ вывела в Черное море три ракетоносителя, залп может достигать 20 "Калибров" – ВМС ВСУ

"В Черном море на боевом дежурстве находится семь вражеских кораблей, из них три носителя крылатых ракет "Калибр", – говорится в сообщении.

Общий залп ракетоносителей может достигать 20 ракет.

В Азовском море россияне сосредоточили один корабль, в Средиземном – до семи кораблей, из которых три ракетоносителя общим залпом до 20 ракет.

Инфографика: ВМС ЗС України / Facebook