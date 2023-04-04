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ВОЙНА В УКРАИНЕ

РФ вывела в Черное море три ракетоносителя, залп может достигать 20 "Калибров" – ВМС ВСУ

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В Черном море на боевом дежурстве находится семь российских кораблей
В Черном море на боевом дежурстве находится семь российских кораблей
Фото: EPA

Россия 4 апреля вывела в Черное море три ракетоносителя. Об этом сообщила пресс-служба Военно-морских сил Вооруженных сил Украины в Facebook.

"В Черном море на боевом дежурстве находится семь вражеских кораблей, из них три носителя крылатых ракет "Калибр", – говорится в сообщении.

Общий залп ракетоносителей может достигать 20 ракет.

В Азовском море россияне сосредоточили один корабль, в Средиземном – до семи кораблей, из которых три ракетоносителя общим залпом до 20 ракет.

Инфографика: ВМС ЗС України / Facebook
Инфографика: ВМС ЗС України / Facebook

Контекст:

Россия с начала полномасштабного вторжения, с февраля 2022 года, и по конец февраля 2023 года нанесла по Украине почти 5 тыс. ракетных и 3,5 тыс. авиационных ударов, а также еще около 1,1 тыс. ударов с использованием БПЛА. После этого были новые атаки.

Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал 10 марта во время встречи с министром обороны Норвегии Бьорном Арильдом Грамом, что с начала войны в ходе массированных атак РФ выпустила по Украине 821 баллистическую и крылатую ракету.

С сентября 2022 года, то есть после начала массированных российских атак на критическую инфраструктуру Украины, силы противовоздушной обороны Украины сбили до 700 ракет оккупантов и около 650 дронов-камикадзе, рассказал 15 марта в эфире национального телемарафона спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Прошлой осенью и зимой оккупанты атаковали в основном энергетическую инфраструктуру Украины, пытаясь вывести ее из строя, им это не удалось, и теперь они меняют тактику, заявили в Главном управлении разведки Минобороны Украины. "Россияне сейчас будут несколько переориентировать направления нанесения ударов. Это могут быть и военные объекты, и концентрация войск, и система логистики наших группировок", – сказал представитель ГУР Вадим Скибицкий.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Черное море, ВМС Украины, корабль, Азовское море, Средиземное море, война России против Украины, корабли
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