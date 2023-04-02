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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Черном море находятся два российских носителя ракет "Калибр" – ВСУ

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Общий залп кораблей противника составляет 12 крылатых ракет "Калибр"
Общий залп кораблей противника составляет 12 крылатых ракет "Калибр"
Фото: EPA

По состоянию на 2 апреля в Черном море находятся два российских ракетоносителя. Об этом в Telegram сообщил пресс-центр Военно-морских сил ВСУ.

Общий залп составляет 12 крылатых ракет "Калибр".

Всего на боевое дежурство в Черное море российские оккупанты вывели пять кораблей.

Помимо этого, в Азовском море находится один вражеский корабль, в Средиземном море – до семи кораблей, три из которых – носители ракет "Калибр" (общий залп – до 20 ракет).

Весной максимальное количество "Калибров" на боевом дежурстве в Черном море фиксировалось 1 марта – пять носителей (32 ракеты). Такое же возможное количество крылатых ракет было у оккупантов на дежурстве 16 марта. 8 марта, наоборот, на дежурстве у оккупантов не было ни одного ракетоносителя – и такой картины не наблюдалось до этого 13 дней.

По данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, вечером 20 марта взрыв в Джанкое уничтожил российские крылатые ракеты "Калибр НК" морского базирования, используемые оккупантами для ударов по Украине, во время их транспортировки по железной дороге. После этого 21 марта в Черном море снова не было на дежурстве ни одного носителя "Калибров".

Контекст:

Россия с начала полномасштабного вторжения нанесла почти 5 тыс. ракетных и 3,5 тыс. авиационных ударов по Украине, сообщил 23 февраля замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов. После этого были новые атаки. 

Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал 10 марта, что с начала войны в ходе массированных атак РФ выпустила по Украине 821 баллистическую и крылатую ракету.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, Черное море, ВСУ, ракеты, корабли, российские оккупанты
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