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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Черном море находится один подводный ракетоноситель российских оккупантов – Гуменюк

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По словам Гуменюк, суммарный залп составляет четыре ракеты "Калибр"
По словам Гуменюк, суммарный залп составляет четыре ракеты "Калибр"
Фото: depositphotos.com

В Черном море на боевом дежурстве находится один подводный ракетоноситель российских оккупантов. Об этом 27 марта заявила глава объединенного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона, который транслирует телеканал "Рада".

По ее словам, суммарный залп составляет четыре ракеты "Калибр".

"Во-первых, природа снова на нашей стороне, погода ухудшается и заставляет корабельную группировку врагов переформатироваться и заводиться в пункты базирования. Если вчера еще на боевом дежурстве были два подводных ракетоносителя, к вечеру остался один. И это говорит о том, что четыре ракеты типа "Калибр" готовы к использованию. Но напомню, что появление на боевом дежурстве – это интервал два-три часа", – сказала Гуменюк.

Контекст:

Россия с начала полномасштабного вторжения нанесла почти 5 тыс. ракетных и 3,5 тыс. авиационных ударов по Украине, сообщил 23 февраля замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов.

Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал 10 марта во время встречи с министром обороны Норвегии Бьорном Арильдом Грамом, что с начала войны в ходе массированных атак РФ выпустила по Украине 821 баллистических и крылатых ракет.

В ночь на 9 марта российские оккупационные войска после трехнедельного перерыва нанесли очередной массированный ракетный удар по Украине. В "Укрэнерго" отметили, что это уже 15-й массированный обстрел критической инфраструктуры Украины с сентября 2022 года и самый массовый с ноября. Прилеты зафиксированы в девяти областях и Киеве. 

По данным Генштаба ВСУ, оккупанты выпустили 84 ракеты разного базирования (всего за сутки 9 марта – 95 ракет). Также враг атаковал дронами-камикадзе типа Shahed-136, из восьми ВСУ уничтожили половину. Из 48 крылатых ракет Х-101/Х-555 и "Калибр" украинские защитники сбили 34, отметил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, Черное море, корабль, ВСУ, война России против Украины, ракеты, Наталья Гуменюк
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