В Черном море находятся два российских ракетоносителя – ОК "ЮГ"

Общий залп кораблей противника составляет 16 ракет типа "Калибр".

Всего на боевом дежурстве в Черном море сейчас девять российских кораблей.

"Они продолжают подыскивать тактику, которая будет для них результативной, потому что массированные ракетные удары не стали для них удачной практикой, тактикой и тем, что дало бы даже вдохновение тем подразделениям, которые на суше не имеют успеха", – сказала Гуменюк.

По ее словам, сохраняется вероятность применения Россией тактики точечных ударов.

Контекст:

Россия с начала полномасштабного вторжения нанесла почти 5 тыс. ракетных и 3,5 тыс. авиационных ударов по Украине, сообщил 23 февраля замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов.

Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал 10 марта во время встречи с министром обороны Норвегии Бьорном Арильдом Грамом, что с начала войны в ходе массированных атак РФ выпустила по Украине 821 баллистическую и крылатую ракету.

В ночь на 9 марта российские оккупационные войска после трехнедельного перерыва нанесли очередной массированный ракетный удар по Украине. В "Укрэнерго" отметили, что это уже 15-й массированный обстрел критической инфраструктуры Украины с сентября 2022 года и самый массовый с ноября. Прилеты зафиксированы в девяти областях и Киеве.

По данным Генштаба ВСУ, оккупанты выпустили 84 ракеты разного базирования (всего за сутки 9 марта – 95 ракет). Также враг атаковал дронами-камикадзе типа Shahed-136, из восьми ВСУ уничтожили половину. Из 48 крылатых ракет Х-101/Х-555 и "Калибр" украинские защитники сбили 34, отметил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.